مصرع شاب إثر انقلاب توك توك في ترعة ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف حادثًا سير راح ضحيته شاب في مقتبل العمر، إثر انقلاب مركبة "توك توك" بترعة السلطاني على طريق "إهناسيا – العواونة" غرب المحافظة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، قد تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب توك توك وسقوطه داخل ترعة السلطاني، مما أسفر عن وفاة الشاب "يوسف محمد سيد"، 18 عامًا، مقيم بقرية البديني التابعة لمركز إهناسيا، على الفور.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة إهناسيا، وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم انتشال جثمان الشاب من المياه، ونقله بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

وبحسب شهود عيان، فإن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق أثناء سير التوك توك على الطريق المجاور للترعة، ما أدى إلى انقلابه وسقوطه في المياه، دون أن يتمكن الشاب من النجاة.

وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة بدقة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وتعيش قرية البديني حالة من الحزن الشديد بعد انتشار خبر وفاة الشاب "يوسف"، المعروف بحُسن الخلق بين أقرانه، حيث سادت أجواء من الصدمة والأسى بين أهالي القرية وأصدقائه، خاصة أنه كان يستعد لحفل زفاف أحد أقاربه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.