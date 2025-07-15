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محافظات

مصرع شاب إثر انقلاب توك توك في ترعة ببني سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

شهدت محافظة بني سويف حادثًا سير راح ضحيته شاب في مقتبل العمر، إثر انقلاب مركبة "توك توك" بترعة السلطاني على طريق "إهناسيا – العواونة" غرب المحافظة.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، قد تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب توك توك وسقوطه داخل ترعة السلطاني، مما أسفر عن وفاة الشاب "يوسف محمد سيد"، 18 عامًا، مقيم بقرية البديني التابعة لمركز إهناسيا، على الفور.

 

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة إهناسيا، وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم انتشال جثمان الشاب من المياه، ونقله بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

 

وبحسب شهود عيان، فإن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق أثناء سير التوك توك على الطريق المجاور للترعة، ما أدى إلى انقلابه وسقوطه في المياه، دون أن يتمكن الشاب من النجاة.

 

وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة بدقة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

 

وتعيش قرية البديني حالة من الحزن الشديد بعد انتشار خبر وفاة الشاب "يوسف"، المعروف بحُسن الخلق بين أقرانه، حيث سادت أجواء من الصدمة والأسى بين أهالي القرية وأصدقائه، خاصة أنه كان يستعد لحفل زفاف أحد أقاربه.

 

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