طلاب علوم الفضاء بجامعة بني سويف الأهلية في زيارة علمية للأرصاد الجوية

أعلنت جامعة بني سويف الأهلية عن تنظيم زيارة علمية تدريبية لطلاب برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز الجانب العملي والتطبيقي لدى طلابها، وربط الدراسة النظرية بالواقع المهني.

طلاب بني سويف في زيارة علمية للأرصاد الجوية

وجاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية، وإشراف الدكتورة رشا محمد توفيق نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور ممتاز حجاب عميد قطاع الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية، وبحضور كل من الدكتور محمد مراد المدير الأكاديمي للبرنامج، والدكتور نورالدين سالم المرشد الأكاديمي للطلاب.

وأكد الدكتور منصور حسن أن هذه الزيارات الميدانية تمثل ركيزة أساسية في إعداد الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، خصوصًا في التخصصات الدقيقة مثل علوم الفضاء والملاحة والأرصاد الجوية، مشيرًا إلى أن الجامعة تتبنى منهجية تقوم على الدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية لمواكبة التطورات المستمرة ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

طلاب علوم الفضاء يزورون هيئة الأرصاد الجوية

وتضمنت الزيارة جولة شاملة داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث بدأ الطلاب بزيارة المعامل والقاعات البحثية ومراكز الأبحاث المختلفة، واطلعوا على أحدث التقنيات والإمكانيات العلمية المتوفرة داخل الهيئة.

كما قام الوفد بزيارة مركز التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، وتعرف الطلاب على طرق الرصد الجوي وتحليل العوامل المناخية، وآليات إسقاطها على الخرائط باستخدام خوارزميات وتقنيات متقدمة.

وشملت الجولة أيضًا زيارة معمل الحاسب الآلي، والتعرف على آليات التعامل مع البيانات المناخية، بالإضافة إلى معمل Super Computer المتخصص في حفظ قواعد البيانات وتحليل خرائط الطيران والرصدات الجوية من خلال الأقمار الصناعية الأوروبية (EUMETSAT).

كما تضمنت الزيارة جولة تعليمية داخل معمل الرادار الحديث ومعامل الأبحاث المختلفة، قبل أن يختتم الطلاب زيارتهم بجولة داخل متحف الهيئة الذي يضم معدات وأجهزة ومخطوطات نادرة في مجال الأرصاد الجوية.

جدير بالذكر أن برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة يُعد من البرامج المتخصصة والفريدة من نوعها على مستوى الجامعات الأهلية، ويهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة في مجالات الفضاء، الملاحة الجوية، والأرصاد، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، ويؤهل الطلاب للعمل في مؤسسات علمية ومهنية متقدمة داخل مصر وخارجها.

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