بدء خروج العائلات المحتجزة بالسويداء في سوريا (فيديو)

دخلت حافلات تتبع للحكومة السورية إلى مدينة السويداء لإجلاء 1500 شخص من عشائر البدو في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة مع الأطراف في محافظة السويداء لوقف التصعيد.

نشرت وكالة أنباء "سانا" الرسمية مقطع فيديو يظهر دخول حافلات تابعة للحكومة السورية لإجلاء أشخاص من عشائر البدو وذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ والذي أنهى اشتباكات دامية استمرت لأيام بين البدو والدروز.

في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة السورية مع الأطراف في محافظة السويداء لوقف التصعيد، حافلات الحكومة تدخل إلى مدينة السويداء لإجلاء 1500 شخص من عشائر البدو.#سانا pic.twitter.com/d7EUzZZ20l July 21, 2025

أكد قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء جنوب غربي سوريا العميد أحمد الدالاتي أنه سيتم الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة خلال الساعات القادمة.

وأشار الدالاتي إلى أنه سيجري ضمان عودة تلك العائلات الآمنة إلى ديارها، في إطار التزام الدولة بحماية جميع أبنائها والحفاظ على وحدة النسيج الوطني.

ولفت إلى أن هذه العملية جاءت نتيجة لجهود الوساطة التي تبذلها الحكومة السورية مع الأطراف في محافظة السويداء، والتي تركز على وقف التصعيد وتعزيز المصالحة.

وأكد ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار من جميع الأطراف، وفتح المجال لقيام مؤسسات الدولة بأخذ دورها في إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت صباح السبت الماضي عن وقف إطلاق النار في السويداء بين العشائر السورية والفصائل الدرزية، وطالبت كافة الأطراف بالالتزام بتنفيذ الاتفاق تحت طائلة المساءلة.

الدفاع المدني: إجلاء 73 مواطنا قادمين من السويداء

نقلت فرق الدفاع المدني السوري أمس الأحد 73 مواطنا قادمين من محافظة السويداء معظمهم من الأطفال والنساء من المعبر الإنساني في مدينة بصرى الشام إلى مناطق آمنة، كما تم تأمين عائلة إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن في محافظة درعا.

وجاء في بيان الدفاع المدني: "يواصل الدفاع المدني السوري المساهمة بتوفير المستلزمات الأساسية للمواطنين في مراكز الإيواء بالتعاون مع المنظمات الإنسانية الأخرى، وذلك عبر غرفة عمليات الاستجابة الطارئة التي أنشأتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.