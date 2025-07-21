منزل الأمصيلي في رشيد، تحفة معمارية ونقوش فنية تحكي تاريخ المدينة (فيديو)

في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة والتي تمتلئ بالتاريخ، تبرز المنازل الأثرية شامخة ومن بين تلك المنازل التراثية “الأمصيلي” والذي يعد من أهم المنازل التراثية الموجودة بالمدينة حيث يعود بناءه لعام 1808 م خلال العصر العثماني، على يد عثمان آغا الطوبجي، ثم انتقلت ملكيته إلى أحمد الأمصيلي، والذى ينتسب إلى مدينة أماسيا بتركيا وحمل المنزل اسمه إلى الآن.

منزل الأمصيلي برشيد، فيتو

منزل الأمصيلي برشيد، فيتو

منزل الأمصيلي برشيد، فيتو

ويشير حسن، أحد العاملين بالمنزل، إلى أن المنزل يعد شاهدا على تاريخ عظيم من المقاومة ضد الاحتلال ويلخص شجاعة أهالى مدينة رشيد، كما يمثل منزل الأمصيلي نموذجًا فريدًا للعمارة السكنية العثمانية في مصر، ويتكون من طابقين ويتميز بالتفاصيل الزخرفية والنقوش الخشبية الجميلة التي تزين النوافذ والأبواب.

مضيفا أن المنزل مكون من السلاملك، وهو مكان استقبال الضيوف في الطابق السفلي والحرملك، وهو مكان لسكن أهل المنزل والعائلة ويوجد في الطابق العلوي، مع شرفات مشربية خشبية تطل على الفناء.

كما يتبع المنزل الطراز العثماني حيث تجد الملقف لتهوية البيت طبيعيًا والمشربيات الخشبية لحجب الرؤية عن الداخل مع السماح بدخول الضوء والدهاليز المكسورة لخصوصية المنزل، بالإضافة إلى تفاصيل معمارية نادرة مثل استخدام خشب بدقة شديدة في الأسقف والأبواب ووجود خزائن جدارية وطابق أرضي يستخدم للضيوف، وآخر علوي للعائلة وممرات مخفية تربط بين الغرف.

ويتميز المنزل بخصوصية كبيرة مثل تصنيع المشربيات من الأرابيسك، وهي صناعة منتشرة في مدينة رشيد، وكانت تعمل على عدم إظهار اهل المنزل، كما يضم "التختبوش" وهو مثابة طاولة أو سفرة تستخدم لتقديم الطعام وايضًا "الشخشيخة" بآخر المنزل ووظيفتها أنها تعمل على تهويته في فصل الصيف كتكيف طبيعي.

منزل الأمصيلي برشيد، فيتو

منزل الأمصيلي برشيد، فيتو





وأيضا يحتوي منزل الأمصيلي في رشيد على المناولة لتقديم الطعام والشراب للضيوف دون ان يظهر ما يقدمه لتوفير خصوصية كبيرة لساكني المنزل بالإضافة إلى غرفة الغناء أو ما تعرف بـ"أوضة الأنس" وكانت يتم بها تقديم الحفلات وليالي العزف بوجود الرجال وايضًا السيدات من خلال طابق علوي.

وأوضح ايضًا أنه تم بناء المنزل بخامات محلية من مدينة رشيد مثل الخشب والحجر الجيري بالإضافة إلى الحجر المجروش وهو عبارة عن أحجار سوداء بجانب الحمراء وهذا ما اشتهرت بها مباني مدينة رشيد، كما تتميز الحوائط بقطع من الخشب لحماية المنزل من الهزات الأرضية.

يعد منزل الأمصيلي أحد أقدم البيوت الأثرية الباقية في رشيد بمدة تزيد عن القرنين من ضمن 22 منزلا أثريا بالمدينة باقيين حتى الآن مما يبرز أهمية مدينة رشيد والتي تعد ثاني مدينة أثرية بعد محافظة القاهرة لما لها أهمية كبيرة.

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