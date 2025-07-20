الأحد 20 يوليو 2025
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حوادث

محاكمة 9 متهمين في قضية فض اعتصام رابعة، غدا

محكمة
محكمة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدا الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين، في اتهامهم بالقضية رقم 43150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".
 

قضية "فض اعتصام رابعة"

وتأتي هذه الإعادة بعد صدور أحكام سابقة بحق متهمين آخرين في القضية ذاتها، حيث يُحاكم المتهمون الحاليون لإعادة إجراءات المحاكمة. 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عددًا من الاتهامات، أبرزها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه، وقطع الطرق وتعطيل حركة المرور، وتقييد حرية المواطنين في التنقل، فضلًا عن القتل العمد مع سبق الإصرار لمواطنين، خلال الاعتصام بميدان رابعة العدوية، الذي تم تغيير اسمه لاحقًا إلى ميدان هشام بركات.


ومن المقرر أن تستمع المحكمة في الجلسة القادمة إلى مرافعة الدفاع، تمهيدًا للفصل في القضية بعد استكمال إجراءاتها القانونية.

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