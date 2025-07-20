الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع عامل سقطت عليه كتلة صخرية في قنا

اسعاف
اسعاف

لقي عامل بمحجر مصرعه، إثر تهدم كتلة من الجبل عليه بمركز قوص جنوب قنا، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى قوص المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بتهدم كتلة جبلية على عامل بمحجر بطريق طيبة، آخر محور الشهيد باسم فكرى بمركز قوص، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.


بالانتقال والفحص تبين مصرع "رجب.م.ب "، يبلغ من العمر 45 عاما،، إثر سقوط كتلة جبلية بمحجر على طريق طيبة بمركز قوص جنوب قنا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثة العامل من أسفل الانهيار وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا جنوب قنا قنا محور الشهيد باسم فكري مستشفي قوص المركزي مديرية أمن قنا

مواد متعلقة

اليوم، قطع الكهرباء عن 5 مناطق بنجع حمادي في قنا

فصل الكهرباء عن فاو بحري في قنا

الأقباط يحتفلون بتطييب رفات اللابس الروح بديره في قنا (فيديو)

جريمة قبل صلاة الجمعة، مقتل ربة منزل على يد زوجها خنقا في قنا

الأكثر قراءة

خريطة عمل لجان الحصر في تعديلات قانون الإيجار القديم

بسبب حفلات الساحل، مصطفي كامل يشطب عضوية 3 أعضاء من نقابة الموسيقيين

ساويرس ينفي علاقة شركته بعمليات تهجير في بورتوريكو

كل ما تريد معرفته عن الفلسطيني آدم كايد صفقة الزمالك الجديدة

بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة خلال ساعات

ياسر إبراهيم يكشف كواليس مشادته مع ميسي في كأس العالم للأندية

طن اليوريا العادي يرتفع 1300 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ما أنواع الإفرازات الناقضة للوضوء عند السيدات؟ أمينة الفتوى توضح الخلاف الفقهي

خدمات

المزيد

هل يتيح البنك الزراعي التمويل العقاري للإسكان الاجتماعي؟

حالات تحرم الموظف من الحصول على تقييم ممتاز بتقرير الأداء حسب القانون

طن اليوريا العادي يرتفع 1300 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة خلال ساعات

المزيد

انفوجراف

أبرز تصريحات وزير التعليم عن نتيجة الثانوية العامة ونظام البكالوريا والعام الدراسي المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أنواع الإفرازات الناقضة للوضوء عند السيدات؟ أمينة الفتوى توضح الخلاف الفقهي

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، دعاء الآباء لنجاح الأبناء في الامتحانات

متى يجوز للمرأة وضع العطر خارج المنزل؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إعلام إيراني: طهران توافق على عقد محادثات مع ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في إسطنبول الجمعة المقبلة