مصرع عامل سقطت عليه كتلة صخرية في قنا

لقي عامل بمحجر مصرعه، إثر تهدم كتلة من الجبل عليه بمركز قوص جنوب قنا، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى قوص المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بتهدم كتلة جبلية على عامل بمحجر بطريق طيبة، آخر محور الشهيد باسم فكرى بمركز قوص، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.



بالانتقال والفحص تبين مصرع "رجب.م.ب "، يبلغ من العمر 45 عاما،، إثر سقوط كتلة جبلية بمحجر على طريق طيبة بمركز قوص جنوب قنا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثة العامل من أسفل الانهيار وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

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