تحرير 23 مخالفة متنوعة في حملة تموينية بواحة الداخلة بالوادي الجديد (صور)

شنت إدارة تموين الداخلة التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملة تموينية بمدينة موط بالمرور على المخابز البلدية والمحال التجارية؛ لمتابعة انتظام صرف الخبز للمواطنين التأكد من التزام أصحاب المخابز باللوائح والقوانين المنظمة.

وأعلن بيان محافظة الوادي الجديد، أن الحملة أسفرت عن تحرير (٢٣) مخالفة متنوعة، من بينها عدم الإعلان عن الأسعار، ونقص وزن الخبز، وانتهاء صلاحية سلع غذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت التجارية المخالفة.

يأتي ذلك بالتزامن مع جهود محافظة الوادي الجديد في ضبط الأسواق وتكثيف الحملات التموينية والرقابية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وجودة السلع الغذائية المتداولة بكافة المراكز.

مديرية التموين تناشد المواطنين بتوخي الحذر عند الشراء

وناشدت مديرية التموين المواطنين بضرورة توخي الحذر عند شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من تاريخ صلاحيتها، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو محاولات احتكار، لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على الصحة العامة.

وتعمل مديرية التموين بالوادي الجديد على تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة ودورية لضبط المخالفات التموينية، خصوصًا مع تزايد حالات الغش التجاري.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على ضمان وصول منتجات آمنة وسليمة للمواطنين، وتحقيق العدالة في تداول السلع بالأسواق.



جهود مكثفة لتعزيز الرقابة التموينية بالأسواق

وتشهد محافظة الوادي الجديد جهودًا مكثفة لتعزيز الرقابة التموينية على الأسواق، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الإقبال على شراء السلع الغذائية والمشروبات خلال فصل الصيف، ما يستدعي التأكد من سلامة هذه المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة للحد من تداول السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، بالتنسيق بين مديرية التموين والجهات المعنية، لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط بها.

كما تسعى محافظة الوادي الجديد إلى حماية المستهلكين من أي ممارسات ضارة، وتوفير بيئة آمنة للتسوق، من خلال الحملات الرقابية المستمرة والإجراءات القانونية الحازمة تجاه المخالفين.

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