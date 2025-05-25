ضبط 3 أطنان دواجن فاسدة في حملة تموينية بالقاهرة

شنت مديرية تموين القاهرة حملة تموينية موسعة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، بهدف التأكد من صلاحية اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين.

وجاءت هذه الحملة بتكليف من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبمتابعة مباشرة من الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، وتحت إشراف ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين ومدير مديرية التموين بالقاهرة، الذي أصدر تعليماته بتكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر على الأسواق، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة في بيع السلع الغذائية.

ضبط 3 أطنان دواجن ومصنعاتها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

تمكنت الحملة من ضبط كمية ضخمة تقدر بثلاثة أطنان من الدواجن ومصنعاتها والبط، جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ عليها داخل نطاق محافظة القاهرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد ناصر ثابت أن الحملات الرقابية لن تتوقف، بل ستتواصل بشكل مكثف ودوري، خاصة في أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة والمصنعة، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطن، مؤكدًا أن الحفاظ على الصحة العامة يأتي على رأس أولويات الوزارة، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو الأمن الغذائي في الأسواق.

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