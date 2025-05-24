تموين الدقهلية تلاحق المتلاعبين بالخبز المدعم في شربين وبلقاس (صور)

شنت مديرية تموين الدقهلية حملة مكبرة استهدفت المتلاعبين بالخبز المدعم في مركزي بلقاس وشربين، وذلك تحت إشراف المحاسب علي حسن وكيل تموين الدقهلية ومحمد زغلول مدير الرقابة بالتموين.

حملات تموينية ببلقاس وشربين

حيث تمكنت الحملات من ضبط مخالفات نقص وزن وخبز مهرب بمخابز شربين وبلقاس ونقص في وزن شيكارة الدقيق بأحد المستودعات.

حملة تموينية في شربين



وفي إطار الجهود المتواصلة لضبط الأسواق ومراقبة جودة الخبز البلدي، قاد وكيل وزارة التموين بالدقهلية حملة رقابية مبكرة على المخابز بمدينة شربين، رافقه فيها مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية. كشفت الحملة عن مخالفات نقص في وزن الرغيف مما يؤثر على حق المواطن في الحصول على حصته كاملة.

رصد التصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم

كما تم رصد التصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، المخصص لإنتاج الخبز، ولم تتوقف جهود الحملة عند هذا الحد، بل تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الخبز المدعم المهرب والمعد لإعادة بيعه في السوق السوداء بأسعار أعلى من السعر الرسمي، في محاولة لاستغلال حاجة المواطنين وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الدعم الحكومي. وتم تحرير 8 محاضر ما بين نقص الوزن والغلق بدون إذن وتهريب خبز مدعم وتصرف في كميات دقيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وذلك في إطار تعليمات معالي وزير التموين دكتور شريف فاروق وتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بردع المخالفين وحماية حقوق المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

جهود حملة تموينية ببلقاس

و في سياق متصل، شكلت إدارة تموين بلقاس حملة تموينية قادها مدير عام الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين، لمتابعة المخابز وتحقيق الشكاوى وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرًا تموينيًا، وبيانها 8 محاضر نقص وزن تراوحت بين 9 جرامات إلى 27 جرامًا و4 محاضر تصرف في 15 شيكارة دقيق و محضر مواصفات.



كما تم تحرير محضر نقص وزن دقيق لمستودع توزيع دقيق بمقدار 700 جرام عجز في الشيكارة الواحدة، وتم تحرير محضر رقم 6658 لسنة 2025 جنح بلقاس.



استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على كافة المخابز

واكد المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية علي استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على كافة المخابز لضمان الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة وانتاج خبز ذات جودة عالية من حيث الاوزان والمواصفات خبز يليق بابناء الدقهلية ونفتخر بيه بين المحافظات.

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