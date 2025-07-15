القبض على سائق توك توك بتهمة طعن زميله في عزبة النخل

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق توك توك متهم بالتعدي على زميله وإصابته بجروح متفرقة في الجسم بسبب خلافات نشبت بينهما، على أولوية المرور بدائرة عزبة النخل.

واعترف المتهم بالتعدي على زميله سائق توك توك في مشاجرة نشبت بينهما على أولوية المرور الأمر الذي دفعها للتعدي على المجني عليه بطعنة من خلال مفك أحدث اصابته، وأكد أنه لاذ بالفرار خوفًا من المساءلة القانونية.

وتحرر محضر بالواقعة وجار إحالته للنيابة العامة.

البداية كانت عندما تلقى مدير مباحث القاهرة بلاغًا بالحادث من غرفة عمليات النجدة، فتم على الفور الدفع بقوات الأمن وسيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصاب للمستشفي وبجمع التحريات والمعلومات، تمكنت قوات البحث الجنائي من القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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