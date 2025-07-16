بث مباشر ومحاولة انتحار، كشف ملابسات واقعة شاب أكتوبر

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، ملابسات محاولة أحد الأشخاص إنهاء حياته داخل شقته بمنطقة ثالث أكتوبر، مستخدمًا سلاحًا أبيض، أثناء بث مباشر عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

بلاغ الأهالي وتحرك الشرطة

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام شاب ببث مباشر وهو يحاول إيذاء نفسه باستخدام سلاح أبيض داخل شقته السكنية، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية إلى محل الواقعة.

السيطرة على الموقف وتحقيقات الفحص

تبين أن الشاب حاول الانتحار دون أن يُصاب بأي إصابات ظاهرية، وتمت السيطرة على الموقف والتحفظ على الأداة المستخدمة. وبسؤاله، أقر بأنه أقدم على ذلك بسبب مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة سوء معاملة والديه له – على حد قوله.

شهادة الأم تكشف الخلفية النفسية

فيما أنكرت والدته ما قاله عن سوء المعاملة، وأكدت أنه يعاني من مرض نفسي، ويتلقى العلاج منذ عام 2015 داخل إحدى المستشفيات المتخصصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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