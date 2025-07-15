فريق بحث لكشف ملابسات وفاة طالب داخل أسانسير بالطالبية

تحقق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهوده لكشف ملابسات واقعة وفاة طالب داخل أسانسير في دائرة قسم شرطة الطالبية، من خلال فريق بحث يعمل على جمع المعلومات والتحريات حول الواقعة والاستماع لشهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث.

تلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب إخطارًا من المقدم عبد الحميد مرسي، رئيس مباحث الطالبية يفيد فيه بأنه أثناء لهو طالب 15 سنة، على سلم العقار الذي يقيم به بالطابق الثالث قام بإدخال رأسه بين حديد وشباك بسلم العقار المخصص للصعود ونزول الأسانسير، مما أدى إلى اصطدام الأسانسير به أثناء نزوله بالطابق الثالث، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

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