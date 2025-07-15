حكم قضائي لصالح أرملة إحسان ترك بعد تعدي مالك عقار ونجله عليها

قضت المحكمة المختصة بمعاقبة مالك عقار ونجله بتهمة التعدي على أرملة الفنان الراحل إحسان الترك بالحبس لمدة سنة.

وكانت زوجة الفنان الراحل إحسان الترك، تقدمت بلاغًا رسميًّا للنائب العام ضد مالك العقار الخاص بها بعد تهديدها بالقتل، مشيرة إلى أنها تركت منزلها من كثرة التهديدات.

إخلاء سبيل الفنان إحسان الترك

وفي وقت سابق قد قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل الفنان إحسان الترك على ذمة التحقيقات في واقعة مشاجرة نشبت بينه وبين مالك عقار بمنطقة الطوابق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي بإصابة شاب إثر ادعاء سقوطه من بلكونة بالطابق الثاني في الهرم.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات نشوب مشادة كلامية بين المصاب والفنان احسان الترك بسبب خلافات بينهم على زيادة إيجار شقة حيث قام الشخص مالك الشقة بالقفز من البلكونة أثناء المشاجرة.

وأوضحت التحريات، أن المصاب مالك الشقة نشبت بينه وبين الفنان إحسان الترك مشاجرة بسبب رغبته في زيادة إيجار الشقة أو تركها حيث نشبت مشادة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الشاب بالقفز من البلكونة ليسقط مصابا بكسور وسحجات متفرقة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة.

وكشفت زوجة الفنان إحسان الترك عن سبب المشاجرة التي نشبت بين زوجها ومالك العقار الذي قفز من شقتهم بمنطقة الطوابق.

تفاصيل جديدة حوّل قفز مالك عقار من منزل إحسان الترك

وقالت زوجة إحسان الترك في تصريح خاص لـ فيتو:" تم إخلاء سبيلنا لأن جيراننا والناس شهدوا أن مالك العقار هو اللي رمي نفسه من البلكونة، لأنه كان خايف من الشرطة والباب كان مقفول بالمفتاح"

وأضافت: "صاحب العقار خاف لأنه واخد 6 شقق في العمارة وضع يد، والعقار نفسه مش مرخص، وكمان الكهربا مسروقة دا غير أني مسجله له وهو بيتطاول علي إحسان بالسب والقذف، علشان كده كان خايف ورمي نفسه من البلكونه قبل ما الشرطة تيجي"



وتابعت: “الموضوع بقى له 4 شهور شغال، ونقيب السينمائيين أشرف زكي ومنير مكرم ما سابوناش لحظة”.

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