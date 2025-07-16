الأربعاء 16 يوليو 2025
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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل فيلا في حلوان (صور)

حريق، فيتو
حريق، فيتو

انتدبت نيابة حلوان الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل فيلا بـ مدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة.

 

حريق فيلا بحلوان

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

حريق فيلا بحلوان
حريق فيلا بحلوان
حريق فيلا بحلوان
حريق فيلا بحلوان

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداده إلى باقى المجاورات وتم إخماد الحريق.

حريق فيلا بحلوان
حريق فيلا بحلوان
حريق فيلا بحلوان
حريق فيلا بحلوان

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

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الحماية المدنية نيابة حلوان حلوان

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