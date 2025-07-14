الثلاثاء 15 يوليو 2025
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حوادث

مفاجأة في أسباب انهيار عقار نور الشريف بالسيدة زينب

أسباب انهيار عقار
أسباب انهيار عقار نور الشريف بالسيدة زينب، فيتو

فجرت التحريات التي تجريها الجهات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالتعاون مع الجهات المعنية بمحافظة القاهرة، مفاجأة بشأن أسباب انهيار عقار نور الشريف بشارع قدري  بحي السيدة زينب، وسقوط ضحايا بين سكان العقار. 

وكشفت التحريات والمعاينة والفحص وجود حفرة عمقها 10 أمتار، كانت تتم داخل العقار من قبل أحد السكان بحثًا عن الآثار.

 

تحرك أمني وإسعافي فوري

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من شرطة النجدة، يُفيد بانهيار عقار ووجود ضحايا وعالقين بمنطقة السيدة زينب

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، ومسؤولو الحي والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار، فيما بدأت فرق الإنقاذ باستخدام المعدات الثقيلة والكلاب البوليسية في محاولة العثور على ناجين أو جثامين أخرى أسفل الأنقاض.

 

التحقيقات الأولية وأسباب الانهيار

وأفادت المعاينة المبدئية أن العقار قديم ومتهالك، وسبق أن صدر له قرار ترميم، ولم يتم تنفيذه، وسط معلومات متضاربة حول تراخيص البناء ووجود شروخ ظاهرة منذ أشهر. 

وقامت الأجهزة المختصة بسماع أقوال سكان العقار الناجين والجيران وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة لرصد لحظة الانهيار وفحص ملفات العقار الهندسية، والتأكد من حالة الأساسات.

وأكدت مصادر داخل المحافظة أن لجنة هندسية ستتولى فحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها، خاصة أن بعضها قديم ويُخشى من تأثره بالحادث.

وتوجه مسؤولون من محافظة القاهرة إلى موقع الحادث لمتابعة تطورات الوضع ميدانيًا، ووجهوا بتوفير أماكن إيواء عاجلة للأسر المتضررة، كما تم تخصيص فريق دعم نفسي لمتابعة الأطفال والنساء الناجين من الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بـ: ندب لجنة فنية من حي السيدة زينب لمعاينة العقار واستدعاء مالك العقار ومسؤولي الحي لسماع أقوالهم وتشريح جثامين الضحايا وتسليمهم لذويهم فور الانتهاء.

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القاهرة بمحافظة القاهرة بحي السيدة زينب

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