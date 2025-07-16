الأربعاء 16 يوليو 2025
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حوادث

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة سيدة عراقية داخل فندق بالأزبكية

جثة، فيتو
جثة، فيتو

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على سيدة تحمل الجنسية العراقية داخل أحد الفنادق بمنطقة الأزبكية.

 

العثور على جثة سيدة عراقية بالأزبكية

تلقى قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد العاملين بأحد الفنادق بميدان رمسيس يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل غرفتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


و بالفحص تبين العثور على جثة سيدة تحمل الجنسية العراقية داخل غرفتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول العاملين بالفندق وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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