الأربعاء 16 يوليو 2025
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حوادث

عرض جثة طفل غرق في نهر النيل بالبدرشين على الطب الشرعي

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بعرض جثة طفل غرق في نهر النيل بمنطقة البدرشين، على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة. 

 

العثور على جثة طفل غارق

تلقت غرفة النجدة بلاغًا من الأهالي بغرق طفل في نهر النيل بجانب المعدية بمدينة البدرشين على الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وقوات الإنقاذ النهري، وتمكنوا من انتشال جثة الغريق وتبين أنه طفل يبلغ من العمر 15 عامًا.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف علي ملابسات الواقعة، للتأكد من وجود شبهه جنائية أو من عدمه، وأمرت النيابة باستدعاء أهل الطفل لسماع أقوالهم، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها. 

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نيابة الجيزة البدرشين الجيزة غرفة النجدة

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