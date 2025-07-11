لحظة إسعاف رجل مطافي بعد تعرضه للاختناق في حريق سنترال رمسيس (صور)

حريق سنترال رمسيس، أصيب منذ قليل، أحد أفراد قوات الحماية المدنية في القاهرة، بالاختناق خلال عملية السيطرة على حريق سنترال القاهرة بعد تجدد اشتعال النيران.

سنترال رمسيس 2025

وتلقى فرد قوات الحماية المدنية العلاج داخل سيارة الإسعاف، الموجودة بمحيط سنترال القاهرة لتقديم المساعدة للمصابين.

معرفة تفاصيل حريق سنترال رمسيس

وصرح مصدر أمني مسؤول بأن قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنت من السيطرة على حريق محدود نشب أعلى مبنى سنترال رمسيس دون وقوع أي خسائر بشرية.

عودة حريق سنترال رمسيس

وكانت تجددت النيران، مساء الخميس، أعلى مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، بعد ساعات من السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع في الطابق السابع من المبنى مساء الإثنين، وأسفر عن مصرع 4 موظفين وإصابة ما لا يقل عن 33 شخصًا بينهم عناصر من قوات الحماية المدنية.

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