الأحد 13 يوليو 2025
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حوادث

حريق في سيارة ملاكي بكورنيش البحر بالإسكندرية دون إصابات

حريق في سيارة ملاكي
حريق في سيارة ملاكي بكورنيش البحر بالإسكندرية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، من السيطرة على حريق هائل فى أحد السيارات الملاكي بكورنيش البحر شرق المحافظة.

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وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد باشتعال النيران في أحد السيارات بكورنيش البحر شرق المحافظة دون وجود أي إصابات بشرية في الأرواح.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمعداتها لمكان البلاغ والدفع بسيارات الإطفاء لإخماد النيران بداخل السيارة.

وكانت منطقة العطارين وسط المحافظة شهدت انهيار عقار قديم مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ٦ آخرين.

وتفقد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية موقع انهيار العقار والتشديد على سرعة رفع الأنقاض وإسعاف المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة بالمنطقة.

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الاسكندرية بكورنيش البحر الأجهزة الأمنية الحماية المدنية

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