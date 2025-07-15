مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في انقلاب سيارة بمياه مشروع عبد القادر في البحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، مساء اليوم، إثر انقلاب سيارة داخل مياه مشروع عبد القادر بدائرة مركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما نُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

حادث انقلاب سيارة بمياه مشروع عبد القادر في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة تقل عددًا من المواطنين داخل مياه المشروع إثر المشاركة في حفل زفاف، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم انتشال الجثة والمصابين، ورفع آثار الحادث من الطريق.

تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.