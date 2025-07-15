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حوادث

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في انقلاب سيارة بمياه مشروع عبد القادر في البحيرة

مصرع شخص وإصابة 8
مصرع شخص وإصابة 8 في انقلاب سيارة في البحيرة، فيتو

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، مساء اليوم، إثر انقلاب سيارة داخل مياه مشروع عبد القادر بدائرة مركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما نُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

 

 حادث انقلاب سيارة بمياه مشروع عبد القادر في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة تقل عددًا من المواطنين داخل مياه المشروع إثر المشاركة في حفل زفاف، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم انتشال الجثة والمصابين، ورفع آثار الحادث من الطريق.

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تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ إخطار  النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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