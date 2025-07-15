الثلاثاء 15 يوليو 2025
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حوادث

ضبط سيدة سرقت مصوغات ذهبية من محل مجوهرات بالوراق، والأمن يكشف التفاصيل

ضبط سيدة سرقت مصوغات
ضبط سيدة سرقت مصوغات ذهبية من محل مجوهرات بالوراق

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام إحدى السيدات بسرقة مصوغات ذهبية من داخل محل مجوهرات بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الوراق بلاغًا من أحد العاملين بمحل مصوغات بدائرة القسم، أفاد فيه بتعرضه للسرقة على يد سيدة استغلت انشغاله، وقامت بمغافلته والاستيلاء على بعض المشغولات الذهبية من داخل المحل.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها، التي أسفرت عن تحديد هوية مرتكبة الواقعة، وتبين أنها سيدة لها معلومات جنائية، ومقيمة بدائرة قسم شرطة أول السلام.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة وبحوزتها جزء من المسروقات، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بتصريف باقي المسروقات ببيعها لأحد عملائها سيئي النية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط العميل، وهو مالك محل مصوغات، وبإرشاده تم ضبط باقي المشغولات الذهبية المستولى عليها.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة عملها.

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