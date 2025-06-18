النيابة تأمر بإخلاء المنازل المجاورة لعقار السيدة زينب المنهار

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بإخلاء العقارات المجاورة لـ عقار السيدة زينب المنهار دون المنقولات وتشكيل لجنة هندسية لمعاينتها وبيان هل تأثرت بالانهيار من عدمه.

وأسفر انهيار العقار عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين حتى الآن بينما لا يزال البحث عن عالقين أو ضحايا أسفله مستمرًا.

وأكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة أنه تم التنسيق مع مباحث قسم السيدة زينب من أجل حصر سكان العقار المنهار الكائن بـ٢٠ شارع عنايت متفرع من شارع قدري، تمهيدا لتعويضهم بوحدات سكنية بديلة.

صرف بدل إعاشة لسكان عقار السيدة زينب المنهار

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة، أنه سيتم صرف بدل إعاشة يوميا 100 جنيه لكل فرد من الناجيين من قبل إدارة التضامن الاجتماعى.

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