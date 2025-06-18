الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تأمر بإخلاء المنازل المجاورة لعقار السيدة زينب المنهار

انهيار عقار السيدة،
انهيار عقار السيدة، فيتو

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بإخلاء العقارات المجاورة لـ عقار السيدة زينب المنهار دون المنقولات وتشكيل لجنة هندسية لمعاينتها وبيان هل تأثرت بالانهيار من عدمه.

وأسفر انهيار العقار عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين حتى الآن بينما لا يزال البحث عن عالقين أو ضحايا أسفله مستمرًا.

وأكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة أنه تم التنسيق مع مباحث قسم  السيدة زينب من أجل حصر سكان العقار المنهار الكائن بـ٢٠ شارع عنايت متفرع من شارع قدري، تمهيدا لتعويضهم بوحدات سكنية بديلة. 

 

صرف بدل إعاشة لسكان عقار السيدة زينب المنهار 

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة، أنه سيتم صرف بدل إعاشة يوميا 100 جنيه لكل فرد من الناجيين من قبل إدارة التضامن الاجتماعى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية عقار السيدة زينب المنهار محافظة القاهرة منطقة السيدة زينب

مواد متعلقة

آخر تطورات انهيار عقار السيدة زينب.. ارتفاع الوفيات إلى 4 أشخاص.. فصل الكهرباء وسماع أصوات أسفل الأنقاض.. وهذه أسباب الكارثة

تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار عقار السيدة زينب

انهيار عقار مكون من 7 طوابق في السيدة زينب والبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض

الأكثر قراءة

اختفاء حاملة طائرات أمريكية عن أنظمة التتبع أثناء توجهها إلى الشرق الأوسط

تطبيق زيادة الأجرة 250 جنيها لوحدات الإيجار القديم اعتبارا من هذا الموعد

البرلمان الأوروبي يعتمد مساعدات مالية لمصر بـ 4 مليارات يورو (صور)

الأعلى للإعلام يستدعي الممثلين القانونيين لبرنامجي "على مسئوليتي" و"مع خيري"

روسيا تحذر أمريكا من مساعدة إسرائيل في ضرب إيران

زيادة تصل لـ 200 جنيه، تعديل أسعار تذاكر بعض القطارات

إيران تبث مقطعا جديدا لعملية استهداف وحدة الموساد 8200 بالصواريخ (فيديو)

بعد تصديق السيسي عليه، النص الكامل لقانون إنشاء قاعدة الرقم القومي الموحد للعقارات

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 18-6-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 18-6-2025 في الأسواق

الدولار ينتفض من جديد في منتصف تعاملات الأربعاء

الذهب يستهل تعاملات الأربعاء على تراجع وهذا العيار يسجل 4120 جنيها

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى طالب بانعقاده فورا.. ماهو مجلس الأمن القومي المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو الغثاء الأحوى؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير حلم التكريم في المنام وعلاقته بالسعادة والتطورات الإيجابية

البحوث الإسلامية في اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية: خطر يهدّد السلم ويستوجب وقفة حازمة

المزيد
الجريدة الرسمية