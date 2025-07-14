لأول مرة، نتنياهو يبدي مرونة في الانسحاب والخلاف على رفح لإتمام الصفقة مع حماس

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أبدى مرونه لأول مرة في مسألة إتمام الاتفاق مع حركة "حماس"، وخاصة في مسألة الانسحاب من "محور موراج"، الذي يقع بين رفح وخان يونس.

كواليس اجتماع مجلس وزراء الاحتلال "الكابينت المصغر"

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ذلك من مصادر حضرت اجتماع مجلس وزراء الاحتلال "الكابينت المصغر"، الذي عُقد مساء أمس الأحد، وكشفت عن انطباعها بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مصمم على التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حماس، مؤكده أنه أبدى استعداد لإظهار مرونة أيضًا في مسألة الانسحاب من "محور موراج"، الواقع بين رفح وخان يونس، وهي مرونة لم يُظهرها نتنياهو في السابق.

غضب نتنياهو في الكابينت المصغر، فيتو



وأشارت مصادر الكابينت المصغر إلى أن: "هناك محادثات في الدوحة، والجهود مكثفة، ويتم الآن مناقشة خرائط محدّثة، وحتى لو لم يتم التوصل إلى صفقة خلال يوم أو يومين، فإن الأمور تتجه نحو إبرام صفقة"، مضيفة أن "الأمر قد يستغرق عدة أيام أخرى. وفي حال أُنجزت الصفقة، فلن تُقام مدينة إنسانية في رفح في ظل هذه الظروف، ببساطة لأنه لن يكون هناك منطقة إنسانية آمنة. نتنياهو مستعد للتنازل عن أمور لم يكن مستعدًا للتنازل عنها سابقًا".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن ممثلو جيش الاحتلال الإسرائيلي قدّروا، خلال الاجتماع أن إقامة "المدينة الإنسانية" في منطقة رفح ستستغرق أكثر من عام، وتُقدر تكلفتها ما بين 10 إلى 15 مليار دولار، الأمر الذي يخالف تقديرات سابقة تحدثت عن إمكانية إنشاء معسكر خيام ضخم خلال نصف عام فقط، لاستيعاب مئات آلاف من أهل غزة.

الخلاف حول المدينة الإنسانية في رفح

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن نتنياهو، بحسب المشاركين في الاجتماع، عبر عن غضبه من تقديرات الجيش، وطالبهم بتقديم جداول زمنية أكثر واقعية، حسب قوله، وفي نهاية الاجتماع أمر بعرض خطة وصفها بـ "المحسنة" عليه، قائلًا: يجب أن تكون الخطة أقصر، وأقل تكلفة، وأكثر عملية".

اجتماع الكابينت المصغر، فيتو

وادعى بعض المشاركين في الاجتماع أن الشعور الذي ظهر في الاجتماع أن جيش الاحتلال يريد إفشال خطة إقامة "المدينة الإنسانية"، بحسب وصفهم في رفح، والتي تواجه انتقادات عالمية كثيرة، ولذلك يقدم جيش الاحتلال "خطة غير واقعية"، بحسب مصادر الكابينت.

وظهر خلاف خلال اجتماع "الكابينت المصغر"، حيث نشأ خلاف في النقاش حول مصادر تمويل ما وصفوه بـ "المدينة الإنسانية"، التي تُقدر تكلفتها بمليارات الدولارات، ووفقًا للخطة الأصلية، فإن المدينة المزعومة، والتي ستكون معسكرًا ضخمًا معظم مساكنه من الخيام الكبيرة، حسبما يريد الكيان، ولن يُسمح لسكانه بالعودة إلى شمال قطاع غزة، ومن المفترض أن تستوعب ما يصل إلى نصف مليون إنسان.

بن غفير يصف الدمينة الإنسانية بالخدعة

وعلق وزير الأمن القومي المتطرف في حكومة الإحتلال، إيتمار بن غفير، على موضوع المدينة الإنسانية قائلًا: "إنها مجرد خدعة إعلامية، والخلاف حول إقامة المدينة الإنسانية هو بالأساس خدعة هدفها التغطية على الصفقة التي يتم تحضيرها. هذه المدينة بالتأكيد لن تُقام ضمن صفقة الاستسلام التي تُطبخ مع حماس، والتي بموجبها سينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من أراضٍ تم احتلالها بدماء جنود الاحتلال، ويُطلق سراح المئات، وتحصل حماس على الأكسجين والوقت لإعادة بناء قدراتها، الخدع الإعلامية ليست بديلًا عن النصر الكامل".

المدينة الإنسانية في رفح، فيتو



وصرحت والدة الأسيرين لدى حماس الأخوين كونيو قائلة: "أنا لا أتنفس، لا أعيش، لا أنام. فلنبذل كل ما في وسعنا لإعادة أطفالنا".

في هذه الأثناء، تنتظر عائلات الأسرى الإسرائيليين توقيع اتفاق يُمكن من إعادة أبنائهم إلى ديارهم، حيث قالت سيلفيا كونيو، والدة الأخوين المخطوفين أرييل وديفيد: "آمل حقًا أن يتمكنوا من فعل شيء، لم يعد الأمر ممكنًا بهذه الطريقة. إنه أمر مستحيل. لا أستطيع التنفس، لا أستطيع العيش، لا أستطيع النوم. أحتاج إلى أطفالي وجميع المخطوفين، بمن فيهم الموتى. كفى فوضى. نريدهم أن يفعلوا ذلك في أسرع وقت ممكن، وأن يُقرروا أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم لإعادة أطفالنا".



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