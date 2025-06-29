صحيفة إسرائيلية: لا تقدم بمفاوضات إعادة الأسرى ووزراء الاحتلال أُبلغوا بذلك خلال اجتماع أمني

ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، اليوم، أن الوزراء الإسرائيليين المشاركين في الاجتماع الأمني الأخير للمجلس الوزاري المصغر “الكابينت” قد تلقوا بلاغًا رسميًا بعدم إحراز أي تقدم في المفاوضات الجارية لإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

الجمود يخيّم على ملف تبادل الأسرى

وبحسب التقرير، فإن المسؤولين الأمنيين أبلغوا الحضور أن المحادثات تمر بحالة "جمود خطير"، رغم الوساطات الإقليمية والدولية المستمرة، مؤكدين أن الخلافات الأساسية ما زالت قائمة، وخاصة في ملفات نزع السلاح وجدول الانسحاب.

وأكدت مصادر: بأن النقاشات بشان الحرب في غزة تستأنف غدًا الإثنين داخل الكابنيت.

إحباط داخل القيادة السياسية

وأشارت الصحيفة إلى وجود حالة من الإحباط والتوتر داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل الضغط الشعبي المتزايد من أهالي الأسرى، الذين يطالبون بإتمام صفقة عاجلة تعيد أبناءهم إلى الوطن.

استمرار العمليات العسكرية في غزة خيار مطروح

مع غياب أي تقدم سياسي، يبدو أن قيادة الاحتلال الإسرائيلي تدرس مواصلة الضغط العسكري كورقة تفاوضية، رغم تحذيرات المؤسسة العسكرية من مخاطر الاستنزاف وغياب الأفق الاستراتيجي.



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