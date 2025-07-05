مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر يناقش رد حماس في اجتماعه اليوم

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر مطلعة، أنه من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر “الكابينت”، اجتماعا اليوم السبت عند الساعة 10 مساءًا بتوقيت القدس، لمناقشة رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، وذلك قبل توجه رئيس الوزراء نتنياهو إلي واشنطن.

ويأتي هذا الاجتماع بعد إعلان حماس تسليمها ردًا إيجابيًا للوسطاء، مع رغبة واضحة في بدء مفاوضات فورية بشأن آليات التنفيذ.

ودعت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، مساء اليوم، إلى التحرك الجماهيري العاجل والضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة شاملة تؤدي إلى عودة الأسرى ووقف إطلاق النار.

دعوات الإسرائيليين للخروج إلى الشوارع

وطالبت العائلات الإسرائيليين بـ"الخروج للشوارع فورًا"، للضغط على صانعي القرار من أجل إنهاء حرب غزة والتوصل إلى اتفاق يُعيد المحتجزين إلى ديارهم.

تحذير من التلكؤ السياسي

وقال المتحدث باسم العائلات في بيان مشترك:"على الحكومة أن تفعل كل ما بوسعها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هذا الأسبوع، لقد طال الانتظار وطفح الكيل"

لا عودة إلى غلاف غزة بدون الأسرى

وأكدت العائلات أنها لن تعود إلى بلداتها في محيط قطاع غزة قبل استعادة جميع المحتجزين، متابعة:"أبناؤنا في غزة أولًا، قبل بيوتنا وحدودنا"

رسالة إلى ترامب

في نداء غير مسبوق، طالبت العائلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل وممارسة كافة الضغوط الممكنة لإتمام الصفقة:"نعلم أنه قادر على تحريك الأمور.. نطلب دعمه الكامل".

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