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خارج الحدود

زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم سموتريتش بسبب المدينة الإنسانية برفح

زعيم المعارضة في
زعيم المعارضة في إسرائيل، فيتو

هاجم زعيم المعارضة بإسرائيل يائير لابيد، اليوم الأحد، خطة الحكومة لإنشاء "مدينة إنسانية" في رفح، والتي يقودها وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، معتبرا أن تكلفتها الباهظة كان يمكن استثمارها بالداخل.

لابيد يهاجم سموتريتش بسبب "المدينة الإنسانية" 

وقال لابيد في  تغريدة نشرها عبر منصة X: "بخمسة عشر مليار دولار ستكلفها مدينة سموتريتش الإنسانية في رفح، يمكننا تقليص حجم فصول أطفالنا الدراسية، وخفض أسعار الوقود والمواصلات العامة، ودعم دور الحضانة ورياض الأطفال. هذه مجرد البداية".

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وأضاف: "لن تعود هذه الأموال، نتنياهو يطلق العنان لسموتريتش وبن غفير لأوهامهما المتطرفة لمجرد الحفاظ على ائتلافه. بدلا من نهب أموال ممثلي الطبقة الوسطى الذين سينهون الحرب ويعيدون المخطوفين"، في إشارة إلى ضرورة توجيه الموارد نحو إنهاء الحرب وإعادة الرهائن بدلا من مشاريع وصفها بـ"غير المجدية".

وتجدر الإشارة إلى أن "المدينة الإنسانية" في رفح، هي مشروع تخطط له الحكومة الإسرائيلية لنقل وتجميع نحو 600 ألف فلسطيني من سكان قطاع غزة في منطقة معزولة جنوب القطاع، تقع بين محوري "فيلادلفيا" و"موراج" على أنقاض مدينة رفح.

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إسرائيل رفح نتنياهو زعيم المعارضة بإسرائيل يائير لابيد مدينة إنسانية

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