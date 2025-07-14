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خارج الحدود

إعلام غزة: الاحتلال ارتكب 112 مجزرة بحق طوابير تعبئة المياه

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، عن وقوع 112 مجزرة بحق طوابير تعبئة المياه راح ضحيتها أكثر من 700 شهيد أغلبهم أطفال.

وفي الوقت ذاته شن جيش الاحتلال غارة إسرائيلية على منزل قرب دوار الشرفا بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

بينما أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بأن شهيدان سقطا في قصف إسرائيلي على جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقال مصدر في مستشفى الشفاء: إن 3 شهداء آخرون بينهم امرأة راحوا ضحية قصف إسرائيلي قرب الكلية الجامعية جنوبي مدينة غزة.

وبالأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن سقوط 139 شهيدا و425 جريحا.

كما أوضحت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي الضحايا 58026 شهيدا و138520 جريحا منذ 7 أكتوبر 2023.

12 شهيدا و40 جريحا جراء القصف الإسرائيلي على مفترق السامر

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي: إن أكثر من 12 شهيدا و40 جريحا جراء القصف الإسرائيلي على مفترق السامر وسط مدينة غزة

وتابع أن الدكتور أحمد قنديل الاستشاري في جراحة العظام استشهد في قصف الاحتلال لمفترق السامر وسط مدينة غزة

وأشار إلى وجود نقص حاد في أدوية التخدير، ونواجه احتمال إجراء عمليات من دونها.  

وكانت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث تشغيل اللاجئين (أونروا) في غزة، كشفت أن 112 طفلا يُشخّصون يوميا بسوء التغذية في قطاع غزة منذ بداية العام. 

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إسرائيل العدوان الاسرائيلي علي غزة جباليا جيش الاحتلال ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة مجمع الشفاء الطبي

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