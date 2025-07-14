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خارج الحدود

نتنياهو يبحث مع بن غفير وسموتريتش عواقب التوصل لاتفاق لوقف حرب غزة

نتنياهو وسومتريتش
نتنياهو وسومتريتش وبن غفير

 ذكر  موقع "واللا" الإسرائيلي، أن  رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى  كلا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، شريكيه في الائتلاف الحكومي لبحث ضمان عدم وجود أي تهديد للائتلاف في حال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 

ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية قولها إن نتنياهو قال في محادثات مغلقة إنه يعتقد أنه سيتم التوصل لاتفاق لكنه لن يكون على حساب سقوط حكومته.

وفي السياق ذاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال أسبوع.

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وأضاف في تصريحات للصحفيين على مدرج قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند، أن بلاده تعمل حاليا على التوصل إلى اتفاق حول القطاع المحاصر.

كما قال ترامب: "نحن نجري محادثات ونأمل أن نتمكن من تسوية الأمر خلال الأيام المقبلة".

يأتي هذا بينما تدعم الولايات المتحدة مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يشمل إطلاق سراح الرهائن في غزة على مراحل وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محددة من القطاع بالإضافة إلى استئناف مفاوضات تهدف إلى إنهاء النزاع بشكل نهائي.

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غزة ترامب نتنياهو بن غفير

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