حد رمى سيجارة مشتعلة بداخلها، مفاجأة غير متوقعة بشأن حريق غرفة كهرباء أعلى طريق الواحات

كشفت التحريات الأولية عن مفاجأة بشأن حريق غرفة تحكم كهرباء خارج الخدمة، أعلى طريق الواحات بمنطقة أكتوبر بالجيزة.

وأشارت التحريات إلى أن إلقاء سيجارة مشتعلة داخل غرفة تحكم كهرباء أعلى طريق الواحات بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وراء اشتعال الحريق داخل الغرفة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل غرفة كهرباء خارج الخدمة أعلى طريق الواحات بمنطقة أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.