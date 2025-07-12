السبت 12 يوليو 2025
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حوادث

حد رمى سيجارة مشتعلة بداخلها، مفاجأة غير متوقعة بشأن حريق غرفة كهرباء أعلى طريق الواحات

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق داخل غرفة تحكم سابقة في أكتوبر، فيتو

كشفت التحريات الأولية عن مفاجأة بشأن حريق غرفة تحكم كهرباء خارج الخدمة، أعلى طريق الواحات بمنطقة أكتوبر بالجيزة.

وأشارت التحريات إلى أن إلقاء سيجارة مشتعلة داخل غرفة تحكم كهرباء أعلى طريق الواحات بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وراء اشتعال الحريق داخل الغرفة.

 


تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل غرفة كهرباء خارج الخدمة أعلى طريق الواحات بمنطقة أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

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طريق الواحات الحريق الحماية المدنية

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