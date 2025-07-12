إصابة 3 أشخاص في حريق اندلع داخل شقة بمرسى مطروح

أصيب 3 أشخاص في حريق اندلع في إحدى الشقق السكنية بمنطقة زاهر جلال بمدينة مرسى مطرو، اليوم السبت، والتهمت النيران محتويات الشقة، وتسبب ذلك في أدخنة ونيران كثيفة خرجت من نوافذ الشقة.

وأكد مصدر، أنه وفق المعاينات الأولية للحريق تبين إصابة 3 أشخاص من الأهالي أثر حريق

حريق هائل بشقة سكنية في مرسى مطروح

ورصدت "فيتو" التهام النيران لإحدى الشقق السكنية بمنطقة زاهر جلال في مدينة مرسى مطروح ، مع زحام المواطنين أسفل السكن في محاولات لمساعدة رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق.

بلاغ من الأهالي بحريق في شقة سكنية بمطروح

وتلقت شرطة النجدة بمرسى مطروح بلاغا بالحريق وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف والنجدة لمكان البلاغ، لكشف ملابساته مع محاولات رجال الحماية المدنية إخماد الحريق.

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق شقة بمطروح

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وجار عملية إخماد الحريق.وعقب إخماد الحريق تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة المختصة التحقيق.

إرشادات السلامة من الحريق

تنقسم إرشادات السلامة من الحريق في المنزل إلى جزئين؛ جزء يخص الوقاية من الحرائق وجزء يتعلق بكيفية التعامل مع الحريق حال وقوعه.

تتضمن إرشادات السلامة للوقاية من حدوث الحرائق في المنزل ما يلي:

فحص الأجهزة الكهربائية المنزلية بصورة دورية؛ للتأكد من عدم وجود أي أسلاك عارية، وفحص أفياش الكهرباء وتجنب تحميل الفيشة بأكثر من جهاز كهربائي، وتغطية الفيش الكهربائي عند وجود أطفال في المنزل.

الصيانة الدورية للدفايات وسخانات الغاز والتكييفات؛ للتأكد من عدم وجود أي تسربات للغاز أو السوائل القابلة للاشتعال.

تخزين المواد القابلة للاشتعال، مثل البنزين والكيروسين في عبوات مغلقة وبعيدًا عن مصادر الحرارة واللهب.

عدم ترك الأواني على النار في أثناء طهي الطعام دون متابعة، وتجنب ارتداء الملابس الواسعة في أثناء الطهي.

استخدام الشموع بحذر، وإطفائها عند النوم أو ترك الغرفة.

منع الأطفال استخدام الألعاب النارية في المنزل أو بدون إشراف.

توخي الحذر في أثناء التدخين داخل المنزل والتأكد من إطفاء السجائر تمامًا قبل رميها في سلة المهملات.

تركيب أجهزة إنذار الحريق في المنزل والتأكد من عملها بصورة صحيحة.

تعليم أفراد المنزل الطريقة الصحيحة للتعامل مع الحريق عند وقوعه.

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التصرف السليم في حال وقوع حريق في المنزل

تشمل إرشادات السلامة من الحريق عند وقوعه الآتي:

الالتزام بالهدوء كي تتصرف بطريقة سليمة، الذعر والصراخ لن يفيدا بشيء.

الاتصال بالدفاع المدني على الفور وإبلاغهم بالحريق.

إخلاء المبنى فورًا باتباع مسارات الهروب المحددة.

عدم العودة إلى المبنى للحصول على أي أغراض شخصية، فسلامتك الأهم.

يمكن التدخل واستخدام طفاية الحريق أو بطانية للسيطرة على الحريق، إذا كان الحريق بسيطًا.

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