بعد حريق سنترال رمسيس، هل أنظمة الإطفاء لدينا جاهزة؟ خبير يوضح

حريق سنترال رمسيس، شدد اللواء ممدوح عبد القادر، مدير إدارة الحماية المدنية الأسبق، على أهمية وجود أنظمة إنذار مبكر داخل المنشآت الصناعية والتجارية وأماكن التردد العالي، مؤكدًا أن الإهمال في صيانة هذه الأنظمة يمثل خطرًا حقيقيًا يهدد الأرواح والممتلكات.

الإنذار الضوئي والصوتي ضروري في كل منشأة

وقال اللواء عبد القادر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة اكسترا نيوز: "جميع المنشآت الصناعية والتجارية يجب أن تحتوي على حساسات للدخان والحرارة تُعطي إنذارًا ضوئيًا وصوتيًا فوريًا عند رصد أي مؤشر حريق".



وأضاف أن "هذه الحساسات يجب أن تكون مرتبطة مباشرة برشاشات مياه تعمل تلقائيًا عند ارتفاع درجات الحرارة في المكان".

وأوضح أن صيانة الأنظمة ضرورة لا تقل عن تركيبها رغم وجود منظومات الحريق والإنذار في عدد كبير من المنشآت، إلا أن اللواء ممدوح عبد القادر حذر من أن "أعمال الصيانة قد لا تتم بصورة جيدة أو بشكل دوري، وهو ما يؤدي إلى أعطال وقت الحاجة".



وأكد أن "الإهمال في صيانة معدات الإطفاء قد يُفشل عمل المنظومة بالكامل عند وقوع الكارثة".

معدلات الحرائق طبيعية.. ولكن النوعية هي الأخطر

وأشار عبد القادر إلى أن "مصر لا تشهد ارتفاعًا كبيرًا في عدد الحرائق، بل نحن في المعدلات الطبيعية أو أقل"، لكنه نبه إلى أن "خطورة بعض الحرائق، مثل حريق سنترال رمسيس، تأتي من نوعيتها وحجم تأثيرها وليس فقط عددها".

نصيحة للنجاة: الهروب لأسفل في المباني السكنية

وفي جانب من المداخلة، قدم اللواء عبدالقادر نصيحة مهمة تتعلق بالإجراءات الاحترازية حال نشوب الحريق، قائلًا: "في حال وقوع حريق داخل مبنى سكني، وخصوصًا إذا كان في الطوابق العليا، يجب التوجه إلى الطوابق السفلية فورًا، لأن ألسنة اللهب تتصاعد إلى أعلى بسرعة كبيرة".

دعوة للالتزام بمعايير السلامة وتفعيل الرقابة

واختتم مدير الحماية المدنية الأسبق حديثه بدعوة صريحة إلى "ضرورة تفعيل الرقابة على صيانة أنظمة الإنذار والإطفاء، وتدريب العاملين على استخدامها"، مؤكدًا أن "الوقاية خير من العلاج، خاصة في ما يتعلق بحرائق قد تتسبب في خسائر بشرية واقتصادية فادحة".

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