تعويض مستخدمي الإنترنت الأرضى بـ10 جيجا بعد حريق السنترال، كيف تحصل عليها؟

تعويض الإنترنت الأرضى.. يبحث الكثير من المستهلكين عن التعويضات التى أعلنت عنها شركات الاتصالات وذلك عقب الحريق الذى شب فى سنترال رمسيس وتوقف بعض الخدمات عن العمل.

وأعلنت المصرية للاتصالات عن تعويض العملاء عبر صفحتها الشخصية في بيان لها هذا نصه "عملائنا الكرام… نظرًا لتأثر بعض خدماتنا في الفترة الأخيرة، سيتم تعويض عملاء الإنترنت الأرضي بـ 10 جيجابايت، وعملاء الموبايل بـ 1 جيجابايت مجانًا.. نشكركم على تفهمكم".

كما قامت الشركات الاخرى بتقديم نفس تعويض الانترنت الارضى والموبايل لتعويض المستخدمين المتأثرين من تداعيات الحريق.

وحول طرق الحصول على هذا التعويض والهدايا

أكدت الشركة أنه لا يوجد كود أو رقم للاشتراك للحصول على التعويض، ويتم إضافة الهدايا والتعويض تلقائيا وبعدها يتم استلام رسالة نصية.

ألزم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للشركات

وألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جميع شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات فورية لتعويض المستخدمين عن تأثر الخدمة نتيجة الحريق الذى نشب بسنترال رمسيس، سواء مستخدمي الهاتف المحمول أو الإنترنت الثابت.



يأتى ذلك فى إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمتابعة تأثير العطل الفني الذي طرأ على بعض خدمات الاتصالات نتيجة الحريق الذي نشب في سنترال رمسيس، وحرصه على التخفيف من آثار عدم انتظام خدمات الاتصالات وضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين.

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