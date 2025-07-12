السيطرة على حريق اندلع في مخزن أحذية بالموسكي

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق داخل مخزن أحذية بمنطقة الموسكي، وتجري قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع اندلاع الحريق مرة أخرى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد باندلاع حريق داخل مخزن أحذية بدائرة قسم شرطة الموسكي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وجار عملية إخماد الحريق.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.