السبت 12 يوليو 2025
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حوادث

اندلاع حريق داخل مخزن أحذية في الموسكي، والحماية المدنية تدفع بـ4 سيارات إطفاء

اندلاع حريق، فيتو
اندلاع حريق، فيتو

اندلع منذ قليل حريق داخل مخزن أحذية بمنطقة الموسكي، ودفعت الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد باندلاع حريق داخل مخزن أحذية بدائرة قسم شرطة الموسكي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وجار عملية إخماد الحريق.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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