السبت 12 يوليو 2025
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حوادث

تحقيقات موسعة في غرق عامل في نيل الوراق والتقرير الطبي: لا شبهة جنائية

غرق عامل
غرق عامل

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع عامل غرقا في نهر النيل بمنطقة الوراق، وذلك أثناء استحمامه، حيث جرفه التيار ولم يتمكن من النجاة. 

 

وكشف التقرير الطبي أن اسفيسكا الغرق وراء غرق العامل، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث، واستمعت النيابة لأقوال أسرة المتوفي الذين لم يتهموا أحد بالتسبب في وفاته. 

مصرع عامل غرقا بالوراق 

 

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من المقدم محمد طارق، رئيس مباحث قسم الوراق، يفيد بوقوع حادث غرق لشاب (30 عامًا) أثناء نزوله للاستحمام في مياه النيل.


وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتمكنت من انتشال الجسد، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق. وأمرت بتشريح جسد العامل لبيان سبب الرحيل، والتصريح بدفنه.

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