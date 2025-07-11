أخبار الرياضة اليوم: مودرن سبورت يتهم جنش بالإخلال بالأمانة المهنية داخل الملعب.. أول رد فعل من مصطفى محمد على أنباء انتقاله إلى الأهلي.. الزمالك يفوز على أورانج وديا بهدف عبد المجيد

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أصدر محمود جنش حارس مودرن سبورت السابق المنضم حديثا إلى صفوف الاتحاد السكندري بيانا ناريا بسبب مستحقاته المتأخرة لدى مودرن سبورت.

انتخابات الأندية، كشفت مصادر داخل وزارة الشباب والرياضة، سر القرار المنتظر من الدكتور أشرف صبحي، بتأجيل انتخابات الأندية التي كان مُقررًا لها نوفمبر المقبل، لتقام العام المقبل.

عقد كريم الدبيس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع محمد يوسف المدير الرياضي للقلعة الحمراء بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت الجلسة طلب كريم الدبيس من محمد يوسف الموافقة على العرض البرتغالي الذي تلقاه اللاعب للاحتراف بأحد الأندية البرتغالية.

أخطر مسئولو الكرة بالنادي الأهلي وسام أبوعلي ووكيله بأن العروض التي تلقاها النادي لرحيل اللاعب لم ترتق للمطالب المالية التي يطمح الأهلي في الوصول إليها والحصول عليها نظير بيع اللاعب.

كأس العالم للأندية، أعلن الإعلامي إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على فيسبوك إذاعة مباراة تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، المقرر أن تقام بينهما في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

نشر الفلسطيني حامد حمدان، لاعب بتروجت، رسالة غامضة بعد ما رفض ناديه بشكل مبدئي انتقاله لصفوف فريق الزمالك.

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا لتوضيح حقيقة صدور قرار من الوزارة بتأجيل انتخابات الأندية الرياضية لمدة عام.

ارتبط اسم مصطفى محمد المحترف في صفوف فريق نانت الفرنسي، ولاعب نادي الزمالك السابق، بالانتقال لصفوف الأهلي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

كشفت مصادر مقربة من اللاعب أحمد حجازي، لاعب نيوم السعودي، تطورات مفاوضات النادي الأهلي، معه للعودة إلى القلعة الحمراء، بعد طلب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، تدعيم خط الدفاع بأكثر من لاعب.

تعرض محمد أبو النجا، الشهير بـ"بونجا" حارس مرمى فريق وادي دجلة، لأزمة صحية خطيرة، نقل على إثرها إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات السادس من أكتوبر، بعد إصابته بمضاعفات في الجهاز الهضمي والكبد، تسببت في إصابته بمرض الصفراء.



فاز فريق الزمالك على نظيره أورانج بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

أصدر نادي مودرن سبورت بيانا رسميا يوضح خلاله الحقائق، ويرد على ما وصفه بالادعاءات الباطلة التي صدرت من محمود جنش حارس مرمى الفريق السابق، مؤكدا احتفاظه بكافة حقوقه القانونية تجاه اللاعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.