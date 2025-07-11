الجمعة 11 يوليو 2025
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رياضة

بيان ناري من جنش بعد رحيله عن مودرن سبورت

جنش
جنش

أصدر محمود جنش حارس مودرن سبورت السابق المنضم حديثا إلى صفوف الاتحاد السكندري بيانا ناريا بسبب مستحقاته المتأخرة لدى مودرن سبورت.

وجاء البيان على النحو التالي.. 

محمد أبو جبل ينضم إلى مودرن سبورت 

 

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال الموسم الجديد.

ويعد الحارس الدولي محمد أبو جبل اولى صفقات فريق مودرن سبورت الصيفية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من دوري نايل.

مجدي عبد العاطى مديرا فنيا لمودرن سبورت

 

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع مجدي عبد العاطي لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة

الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت 

 

وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على النحو التالي:

مجدي عبد العاطي مديرًا فنيًا
محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا

 

عبدالله رجب مدربًا
عصام محمود مدربًا لحراس المرمى
محمد زيتون معدًا بدنيًا

 

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مودرن سبورت محمود جنش محمود عبد الرحيم جنش

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