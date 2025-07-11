مودرن سبورت يتهم جنش بالإخلال بالأمانة المهنية داخل الملعب

أصدر نادي مودرن سبورت بيانا رسميا يوضح خلاله الحقائق، ويرد على ما وصفه بالادعاءات الباطلة التي صدرت من محمود جنش حارس مرمى الفريق السابق، مؤكدا احتفاظه بكافة حقوقه القانونية تجاه اللاعب.

حيث أكد النادي حرصه على الشفافية وبيان الحقائق للرأي العام الرياضي، إزاء ما صدر عن اللاعب: محمود عبد الرحيم "جنش" مما وصفه النادي بـ “ادعاءات مغلوطة ومعلومات عارية تمامًا من الصحة”.

وتابع النادي في بيانه إن الإدارة توضح ما يلي:

أولًا: اللاعب محمود عبد الرحيم "جنش" متعاقد مع النادي حتى نهاية موسم 2024/2025، ويخضع لبنود العقد المبرم بين الطرفين، واللوائح المنظمة للعلاقة التعاقدية في هذا الإطار.

ثانيًا: بتاريخ 12/6/2025، قرر مجلس إدارة النادي خصم نسبة 10٪ من عقود جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ووقف المستحقات المالية لحين تحسن النتائج، وهو إجراء قانوني هدفه تحفيز اللاعبين على تحسين الأداء الجماعي.

ثالثًا: بتاريخ 17/6/2025، صدر قرار ثان من مجلس الإدارة بخصم 25٪ من قيمة العقود في حال عدم تواجد الفريق ضمن المراكز العشرة الأوائل في نهاية الدوري، مع التنبيه على اللاعبين بذلك رسميًا وإخطار الاتحاد المصري لكرة القدم.

رابعًا: اللاعب، وعلى الرغم من كونه قائدًا للفريق، كان مصدرا دائمًا للمشاكل داخل غرفة الملابس وخارجها، في مخالفة واضحة للدور القيادي والروح الرياضية المطلوبة منه.

خامسًا: الأداء المتذبذب للاعب، وتصرفاته داخل الملعب أثارت العديد من علامات الاستفهام والشكوك، مما انعكس سلبًا على نتائج الفريق، ويعد ذلك إخلالًا بالأمانة المهنية والاحترافية.

سادسًا: قيام اللاعب بنشر صورة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتدي "تيشيرت" باللون الأصفر قبل مباراة مصيرية أمام نادي الإسماعيلي يعد تلميحًا غير رياضي وسلوكًا يتنافى مع الانتماء والمسؤولية.

سابعًا: هذه التصرفات تعد خرقًا صريحًا لبنود العقد، وتحديدًا للبندين (1) و(5) من البند ثالثًا - الالتزامات الطرفين، فضلًا عن مخالفة صريحة لأحكام المادة رقم (12) من لائحة شؤون اللاعبين الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

وبحسب ما أوردته إدارة النادي في البيان، فأنها تشدد على:

أولًا: لم تقصر في منح جميع اللاعبين حقوقهم التعاقدية كاملة وفقًا للوائح والعقود الرسمية.

ثانيًا: تحتفظ إدارة النادي بكامل حقوقها القانونية، وسوف تتخذ كافة الإجراءات اللازمة ضد اللاعب، ردًا على الادعاءات الباطلة التي صدرت عنه، بما يحفظ للنادي كيانه وكرامته وحقوقه المادية والمعنوية.

بيان جنش

وكان محمود جنش حارس مودرن سبورت السابق المنضم حديثا إلى صفوف الاتحاد السكندري أصدر بيانا ناريا بسبب مستحقاته المتأخرة لدى مودرن سبورت.

وجاء البيان على النحو التالي:

محمد أبو جبل ينضم إلى مودرن سبورت

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال الموسم الجديد.

ويعد الحارس الدولي محمد أبو جبل اولى صفقات فريق مودرن سبورت الصيفية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من دوري نايل.

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