الأهلي يخطر وسام أبو علي بغلق ملف رحيله عن الفريق في هذا الموعد

أخطر مسئولو الكرة بالنادي الأهلي وسام أبوعلي ووكيله بأن العروض التي تلقاها النادي لرحيل اللاعب لم ترتق للمطالب المالية التي يطمح الأهلي في الوصول إليها والحصول عليها نظير بيع اللاعب.

وأكد المسئولون عن الكرة بالقلعة الحمراء للاعب ووكيله أن الأهلي سيغلق ملف رحيله بداية من الرابع عشر من الشهر الجاري وهو موعد تجمع الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد.

وأنه بعد هذا الموعد لن يقوم النادي بفتح ملف رحيل أو احتراف أي لاعب بالفريق لزيادة التركيز بين اللاعبين.

وكان الأهلي قد تلقى أكثر من عرض لبيع وسام أبو علي إلا أن جميع العروض لم ترتقِ للمبلغ الذي يطمح الأهلي في الوصول إليه وقدره عشرة ملايين دولار.

جلسة نجم الأهلي مع محمد يوسف للرحيل عن الفريق

عقد كريم الدبيس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع محمد يوسف المدير الرياضي للقلعة الحمراء بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت الجلسة طلب كريم الدبيس من محمد يوسف الموافقة على العرض البرتغالي الذي تلقاه اللاعب للاحتراف بأحد الأندية البرتغالية

وأكد اللاعب ليوسف أنه يرغب في الاحتراف خاصة وأنه يشعر بعدم منحهم الفرصة للمشاركة في ظل رغبة النادي بالتعاقد مع محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا.

وأكد اللاعب ليوسف أنه لا يرغب في الانتقال لسيراميكا كما تردد ضمن صفقة شكرى وأنه يرغب في الإحتراف وقبول العرض الذي أحضره وكيله له أثناء بطولة كأس العالم للأندية التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية

ومن جهته وعد يوسف اللاعب بطرح الأمر على محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة لاتخاذ قرار نهائي بشأنه سواء بالرحيل أو الاستمرار مع الفريق.

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