بيان مهم من وزارة الرياضة بشأن تأجيل انتخابات الأندية

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا لتوضيح حقيقة صدور قرار من الوزارة بتأجيل انتخابات الأندية الرياضية لمدة عام.

وأكدت الوزارة أنها لم تصدر أي قرارات وزارية بهذا الشأن، مشددة على ضرورة التزام الهيئات الرياضية بأحكام القانون واللوائح المنظمة.

وقالت الوزارة: "بالإشارة إلى ما أثير عبر وسائل الإعلام عن قيام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار، بتأجيل عقد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية لمدة عام، فإنه لم يصدر عنها ثمة قرارات وزارية بتأجيل عقد الجمعيات العمومية، ويتعين على كافة الهيئات الرياضية الالتزام بأحكام القانون واللوائح الصادرة نفاذا له، علما بأنه بعد الاعتماد النهائي للقانون سوف يتم وضع القرارات التنفيذية للأحكام الانتقالية التي تتناسب مع تصميم القانون".

وأكدت الوزارة حرصها الكامل خلال الفترة المقبلة ووفقا للإطار القانوني بمد كافة وسائل الإعلام شركاء النجاح بجميع المعلومات والبيانات التي من شأنها توضيح كافة الخطوات المقبلة لكافة المسارات التي من شأنها تحقيق الاستقرار الكامل لكافة الهيئات الرياضية في ضوء أحكام القانون والقرارات التنفيذية.

وأهابت الوزارة بعدم التصريح بأي بيانات إلا من خلال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة وذلك حفاظا على الاستقرار ومنع أي اضطرابات في الوسط الرياضي.

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