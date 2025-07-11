حارس دجلة يدخل العناية المركزة بعد إصابته بمرض في الكبد والجهاز الهضمي

تعرض محمد أبو النجا، الشهير بـ"بونجا" حارس مرمى فريق وادي دجلة، لأزمة صحية خطيرة، نقل على إثرها إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات السادس من أكتوبر، بعد إصابته بمضاعفات في الجهاز الهضمي والكبد، تسببت في إصابته بمرض الصفراء.

وكان الحارس قد شعر بآلام شديدة عقب نهاية منافسات دوري المحترفين، ليتم نقله في البداية إلى مستشفى في الإسماعيلية، قبل أن ينقل لاحقا إلى مستشفى متخصص في القاهرة، حيث يرقد حاليا تحت الملاحظة الطبية الدقيقة.

ويعد بونجا أحد أبرز عناصر وادي دجلة خلال الموسم الماضي، بعدما ساهم بشكل مباشر في صعود الفريق إلى الدوري الممتاز بعد غياب دام أربعة مواسم.

غزل المحلة يواجه وادي دجلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة مباراة ودية أمام فريق وادي دجلة، وذلك غدًا في إطار برنامج الإعداد للموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي المباراة ضمن سلسلة اللقاءات الودية التي سيخوضها الفريق بقيادة الكابتن علاء عبد العال، بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا ورفع معدلات الانسجام قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويحرص الجهاز الفني على استثمار هذه المباريات لاختبار عدد من العناصر الجديدة والناشئين، والوقوف على الحالة الفنية للاعبين، تمهيدًا لوضع التصور النهائي لتشكيلة الفريق قبل انطلاق الموسم.

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