أول رد فعل من مصطفى محمد على أنباء انتقاله إلى الأهلي

ارتبط اسم مصطفى محمد المحترف في صفوف فريق نانت الفرنسي، ولاعب نادي الزمالك السابق، بالانتقال لصفوف الأهلي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان مسئولو الكرة بالنادي الأهلي، وضعوا مصطفي محمد، ضمن الخيارات الموجود لتعويض وسام أبو علي مهاجم الفريق، نظرا لرحيله المنتظر خلال فترة الانتقالات الجارية.

وفي أول رد فعل من مصطفى محمد على ارتباط اسمه بالانتقال إلى الأهلي، قام لاعب فريق نانت بوضع اسم فريقه السابق “نادي الزمالك” والغريم التقليدي للأهلي، في بايو حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ماذا قدم مصطفي محمد في الاحتراف؟

ومنذ رحيل مصطفي محمد عن الزمالك وخوضه لرحلة احتراف خاض صاحب الـ 27، 170 مباراة سجل خلالها 42 هدفا، وصنع 13 آخرين.

حيث شارك مع نانت الفرنسي في 112 مباراة، بجميع البطولات، سجل خلالها 25 هدفا، ونجح في صناعة 8 أهداف.

أما رفقة فريق جلطة سراي التركي، شارك في 58 لقاء بجميع البطولات، تمكن من تسجيل 17 هدفا، وصنع 5 آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.