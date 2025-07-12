تحركات الزمالك غير مرضية للجماهير.. كل ما تريد معرفته عن 5 لاعبين أنهي الأبيض اتفاقه معهم.. ويواصل مفاوضاته مع ثنائي جديد لتعزيز الهجوم والوسط بالميركاتو الصيفي الجاري

رغم نشاط إدارة نادي الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن حالة من الترقب والقلق تسيطر على جماهير القلعة البيضاء، التي ما زالت تنتظر صفقات قوية تعيد للفريق هيبته وتدفعه نحو العودة للمنافسة الحقيقية على البطولات، بعد موسم شهد تذبذبا في النتائج وتراجع في الأداء على كافة المستويات.

الزمالك أتم اتفاقه مع عدد من اللاعبين لكنه لم يعلن رسميًا عنهم حتي الان، كما دخل في مفاوضات مع أسماء أخرى، لكن التقييم الجماهيري لتلك التحركات لم يكن إيجابيا بالشكل المتوقع، حيث يرى المشجعين أن هذه الصفقات لا ترتقي لطموحاتهم، في ظل حاجة الفريق الماسة لتدعيمات قوية في مراكز حساسة أبرزها، المهاجم والجناح ومركز الإرتكاز.

وتستعرض فيتو لكم أبرز الصفقات التي أتم الزمالك اتفاقه معها، والأسماء الذي مازال يتواصل الفارس الأبيض معهم لضمهم خلال الميركاتو الجاري.

أحمد شريف

وكشف مصدر داخل الزمالك أن النادي أتم إتفاقه مع أحمد شريف، مهاجم فاركو، بعد الاتفاق مع المدير الرياضي جون إدوارد على توقيع عقد يمتد لأربع سنوات، خلال جلسة جمعت الطرفين خلال الأيام الماضية.

ويلعب أحمد شريف في مركز المهاجم الصريح كما يجيد اللعب كجناح هجومي أيضا.

يبلغ أحمد شريف من العمر 22 عاما، حيث إنه من مواليد 8 فبراير عام 2003.

وخاض شريف 129 مباراة في مسيرته الاحترافية، بواقع 6935 دقيقة في جميع البطولات.

سجل أحمد شريف 15 هدفا وصنع 6 أهداف.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن مهاجم فاركو يسجل هدفا كل 462 دقيقة.

عمرو ناصر

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن عمرو ناصر، مهاجم فريق فاركو، وقع رسميًا على عقود انضمامه إلى القلعة البيضاء، في صفقة ينتظر أن تعزز هجوم الفريق بالموسم الجديد.

ويلعب عمرو ناصر في مركز المهاجم الصريح، ويبلغ من العمر 26 عاما، حيث إنه من مواليد 8 مارس عام 1999.

وخاض ناصر71 مباراة في مسيرته الاحترافية، سجل أحمد شريف 16 هدفا وصنع هدف.

شيكو بانزا

واتم نادي الزمالك صفقة التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا لاعب إستريلا أمادورا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادا لانطلاق الموسم الكروي 2025-2026.

ويبلغ شيكو بانزا من العمر 26 عاما حيث انه من مواليد 17 ديسمبر من العام 1998، وخاص الإنجولي 118 مباراة في جميع البطولات مع مختلف الأندية التي لعب لها خلال مسيرته الاحترافية بواقع 6974 دقيقة، سجل خلالها 20 هدفا وقدم 17 أسيست.

آدم كايد

وحسم الزمالك صفقة الفلسطيني آدم كايد، لاعب نادي بريدا الهولندي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادا لانطلاق الموسم الكروي 2025-2026.

ويلعب آدم الكايد صاحب الـ 23 عاما في مركز الجناح الأيسر، ويملك الجنسية السويدية بجانب الفلسطينية، حيث لعب خلال مسيرته الإحترافية، 82 مباراة رفقة جميع الأندية التي لقب لها، نجح خلالهم في تسجيل11هدفا، وصنع هدفين.

المهدي سليمان

وأنهي مسؤولو الزمالك اتفاقهم مع الحارس مهدي سليمان، للانضمام إلى صفوف الأبيض في صفقة انتقال حر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وخلال مسيرته المهدي سليمان حارس مرمي الزمالك المنتظر، فانه شارك في 309 مباراة استقبلت شباكة خلالهم 308 هدفا.

أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي وصفقة الزمالك المحتمله

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات متقدمة مع اللاعب أحمد ربيع متوسط ميدان فريق البنك الأهلي، لضمه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويبلغ أحمد ربيع من العمر 23 عاما، حيث أنه من مواليد 2003، ويلعب في مركز الوسط الدفاعي.

وخاض ربيع 4 مباريات مع البنك الأهلي في الموسم الحالي بواقع 304 دقائق لم يسجل أو يصنع وتلقى بطاقة صفراء.

وفي الموسم الماضي شارك اللاعب في 11 مباراة بجميع البطولات بواقع 433 دقيقة فقط ولم يسجل أو يصنع أيضا.

حامد حمدان لاعب بتروجيت وصفقة الزمالك المحتمله

دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع الفلسطيني حامد حمدان، لاعب بتروجت لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

وخاض حامد حمدان 25 مباراة مع بتروجت في الموسم الماضي بجميع البطولات بواقع 2170 دقيقة.

سجل حامد حمدان هدفين وصنع مثلهما خلال الموسم الماضي، وتلقى 4 بطاقات صفراء.

وتبلغ القيمة التسويقية لحامد حمدان 400 ألف يورو وهو من مواليد 2000 أي يبلغ عمره 25 عاما تقريبا.

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