تشكيل الزمالك أمام أورانج في الظهور الأول لـ يانيك فيريرا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا عن التشكيل الذي يخوض به الفريق ودية أورانج، المقرر لها بعد قليل على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

تشكيل الزمالك ضد أورانج

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد عواد.

عمر جابر.

صلاح مصدق.

محمود حمدي "الونش".

محمود بنتايج.

نبيل دونجا.

عبد الله السعيد.

مهاب ياسر.

حازم أسامة.

أحمد الجفالي.

سيف الجزيري.

الظهور الأول لـ يانيك فيريرا مع الزمالك

وتعد مباراة الزمالك اليوم أمام أورانج هي الظهور الأول ليانيك فيريرا مع القلعة البيضاء.

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