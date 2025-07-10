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رياضة

تفاصيل مران الزمالك اليوم قبل مواجهة أورانج الودية

يانيك فيريرا، فيتو
يانيك فيريرا، فيتو

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وتولى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني  قيادة هذه الفقرة والتي تضمنت التركيز على تحركات اللاعبين بدون الكرة، بالإضافة إلى بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادًا لمباراة أورانج الودية المقرر لها غدًا.

وحرص المدير الفني على منح اللاعبين تعليمات خلال الفقرة الخططية، كما خصص فقرة لتدريب اللاعبين على التعامل مع العرضيات.

وفي نفس الوقت أدى الثلاثي محمد عواد، ومحمد صبحي، ومحمود الشناوي حراس مرمى الفريق تدريبات خاصة تحت قيادة چوجوسلاف لازيتش مدرب الحراس.

مباراة الزمالك وأورانج الودية 

ويلتقي فريق الزمالك وديًا مع نظيره أورانج، في تمام السادسة والنصف مساء غدًا الجمعة، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

آخر تطورات صفقة انتقال حامد حمدان للزمالك 

كشف مصدر مقرب من حامد حمدان، لاعب بتروجت، أن اللاعب سيعقد جلسة حاسمة خلال الساعات القليلة المقبلة مع إدارة ناديه، من أجل مناقشة مستقبله والمطالبة بالموافقة على رحيله إلى الزمالك.

وأضاف المصدر أن حمدان يتمسك بالانتقال إلى القلعة البيضاء، خاصة بعد إبداء إدارة الزمالك رغبة قوية في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى اللاعب لحسم الصفقة بشكل نهائي في ظل اقتناعه بالمشروع الرياضي في الزمالك ورغبته في خوض تحدٍ جديد بالدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة تطورات حاسمة قد تقرب الصفقة من الإعلان الرسمي.

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