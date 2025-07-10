الجمعة 11 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مجلس إدارة الزمالك يشكر الجنايني وإمام وميدو في بيان رسمي

ميدو، فيتو
ميدو، فيتو

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بالشكر إلى لجنة التخطيط والتطوير بالنادي، والتي أدت عملها على الوجه الأكمل منذ تشكيلها وحتى انتهاء دورها بصورة حضارية تعكس الرغبة من جانب جميع أعضائها على توفير كل السبل الكفيلة بتحقيق النجاح المأمول لكرة القدم داخل نادي الزمالك في الفترة المقبلة.

رحيل لجنة تخطيط الزمالك 

وأعلن المجلس عن تقديره التام للدور الذي قامت به اللجنة، التي ضمت كل من: الأستاذ عمرو الجنايني، والكابتن حازم إمام، والكابتن أحمد حسام "ميدو"، وذلك من خلال مجهودات كبيرة في فترة تجاوزت ٧ أشهر، فيما يخص ملف كرة القدم، وانتهت بتقديم توصيات لهيكلة كاملة لقطاع كرة القدم إلى مجلس الإدارة الذي اعتمد التوصيات وتم البدء بالفعل في تنفيذها.

وتمنى مجلس الإدارة التوفيق لأعضاء اللجنة، مع التأكيد على دورهم الإيجابي في مساندة النادي، باعتبارهم من أبناء الزمالك المخلصين المشهود لهم بالكفاءة والحرص على الوقوف مع النادي في أي وقت، بحثًا عن مصلحة الزمالك فقط، والتي تعد الهدف الأسمى للجميع.

ميدو: اللي بيحصل في الزمالك “عظمة”.. والنظام الجديد يبشر بالخير

كل ما تريد معرفته عن بلال ولد الشيخ صفقة الزمالك المحتملة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك ميدو لجنة التخطيط

مواد متعلقة

كل ما تريد معرفته عن بلال ولد الشيخ صفقة الزمالك المحتملة

تفاصيل مران الزمالك اليوم قبل مواجهة أورانج الودية

تفاصيل جلسة جون إدوارد وعبد الناصر محمد في مران الزمالك

تخفيف الحمل البدني في مران الزمالك قبل مواجهة أورانج الودية

الزمالك عن شكوى 7 لاعبين ضد النادي بسبب المستحقات المتأخرة: من أيام مجلس مرتضى

بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الزمالك، ماذا قدم حامد حمدان مع بتروجت؟

هل كان يقصد جماهير الزمالك؟، زيزو يحذف الإستوري المثير بعد دقائق من نشره

جون إدوارد يقود ثورة تغيير شاملة في الزمالك.. خطته ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية.. بدأت بتعيين يانيك فيريرا مديرا فنيا.. وإبرام صفقات بالجملة ورحيل وجوه مألوفة عن القلعة البيضاء

الأكثر قراءة

تجدد اشتعال النيران في سنترال رمسيس

أسعار الذهب في مصر بعد قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة

مصدر أمني: السيطرة على حريق محدود نشب أعلى سنترال رمسيس

الجنيه يصمد أمام الدولار بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة

سجل الآن، موقع التنسيق يفتح باب التسجيل لاختبارات القدرات

الصور الأولى لتجدد اشتعال النيران في سنترال رمسيس

بعد فشل صفقة أوسيمين، 3 مهاجمين من أوروبا على طاولة الهلال السعودي

للحاصلين على الإعدادية، كل ما تريد معرفته عن التقديم في معهد التمريض بمستشفى الدعاة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الخميس

آخر تطورات سعر القصدير عالميا

تفاصيل نظام تشكيل مجلس الشيوخ وتوزيع المقاعد وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد ارتفاع التضخم السنوي خلال يونيو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة الطارق وسبب تسميتها ومقاصدها

فضل من مات بالحرق، وكيف يبعث يوم القيامة؟

كيف نجا يوسف عليه السلام من السجن؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية