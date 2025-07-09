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حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 6 أشخاص من الفيوم في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وميكروباص، على طريق العامرية - الفيوم ، بعد كوبري العرب، بدائرة  مركز الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تصادم على طريق العامرية ـ الفيوم

وتلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم ، إخطارا من مأمور مركز الفيوم، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وميكروباص، على طريق العامرية - الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن التصادم وقع بسبب السرعة الزائدة ما تسبب في إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

 

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وتحرر المحضر اللازم بـ مركز شرطة الفيوم، وأحيل الي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولى التحقيق.

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