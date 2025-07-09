إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

أصيب 6 أشخاص من الفيوم في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وميكروباص، على طريق العامرية - الفيوم ، بعد كوبري العرب، بدائرة مركز الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تصادم على طريق العامرية ـ الفيوم

وتلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم ، إخطارا من مأمور مركز الفيوم، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وميكروباص، على طريق العامرية - الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن التصادم وقع بسبب السرعة الزائدة ما تسبب في إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بـ مركز شرطة الفيوم، وأحيل الي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولى التحقيق.

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