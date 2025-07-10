بعد الحكم بحبسه سنة مع الإيقاف، خبير يكشف الموقف القانوني لنجل محمد رمضان

في تطور مثير لاتهام نجل الفنان محمد رمضان بالتعدي علي طفل في نادي نيو جيز، قضت محكمة جنح مستأنف الطفل بأكتوبر، بحبس نجل الفنان محمد رمضان، سنة مع إيقاف التنفيذ.

الموقف القانوني لنجل الفنان محمد رمضان

وعن الموقف القانوني لنجل الفنان، يقول الدكتور عبد الله محمد، الخبير القانوني: إن قضايا الضرب من القضايا التي يجوز فيها التصالح، ولكن من حق المحكمة أن تصدر ضد المتهم حكما إذا رأت أنه من الأفضل إصدار هذا الحكم لصالح المجتمع، حتى لا يعود المتهم لمثل تلك الأفعال.

أما فيما يخص إيقاف التنفيذ، يشير عبد الله محمد إلى أن إيقاف التنفيذ يعني أن القاضي قرر تعليق تنفيذ العقوبة التي فرضها على الجاني لمدة محددة"، وأوضح إيقاف التنفيذ عادة ما يتم في الجرائم التي يحكم فيها بالحبس لمدة عام أو أكثر، مشيرا إلى أن مدة إيقاف التنفيذ قد تصل إلى ثلاث سنوات وفقا للقانون.

تأجيل تنفيذ العقوبة لعدة اعتبارات

ويوضح الخبير القانوني أن "إيقاف التنفيذ" لا يعني براءة المتهم، بل يعد إقرارا بارتكاب الجريمة ولكن مع تأجيل تنفيذ العقوبة لعدة اعتبارات، مثل سلوك المتهم، ماضيه، أو ظروف ارتكاب الجريمة.



ويؤكد أنه إذا لم يرتكب المتهم أي جريمة خلال مدة الإيقاف، سيتم إعفاؤه من تنفيذ العقوبة، ويعتبر الحكم وكأنه لم يكن، وفي حال ارتكب المتهم أي جريمة خلال هذه المدة، يتم إلغاء إيقاف التنفيذ ويتم تنفيذ العقوبة بشكل كامل، وذلك وفقًا للمادة 56 من القانون.

ويضيف أن حكم إيقاف التنفيذ يعد بمثابة فرصة للمتهم لإصلاح سلوكه، وإذا مرت مدة إيقاف التنفيذ دون أي تجاوزات قانونية، يتم شطب الجريمة من سجل الشخص الجنائي، وتُعتبر صحيفة السوابق خالية كما لو لم تكن الجريمة قد ارتكبت.

إيداع نجل الفنان محمد رمضان في دار رعاية

وعقدت محكمة الطفل جلسة معارضة نجل الفنان محمد رمضان "علي" على حكم إيداعه دار رعاية اجتماعية بسبب مشاجرته مع زميله داخل نادي نيو جيزة.

وطلب القاضي من الفنان محمد رمضان تقديم بطاقة الرقم القومي لإثبات حضوره، لكن لم يكن يحمل الفنان محمد رمضان بطاقة شخصية فأثبت حضوره برخصة السيارة.

وقدم دفاع الفنان محمد رمضان إقرار التصالح بين الطرفين، ورفع القاضي الجلسة للقرار.

وحضر الفنان محمد رمضان ونجله إلى محكمة الطفل أولى جلسات معارضة نجله على قرار محكمة الطفل بأكتوبر بإيداعه دار رعاية اجتماعية، بتهمة التعدي على طفل داخل نادي شهير.

وحرص الفنان على التقاط السيلفي مع المواطنين أمام المحكمة قبل حضور جلسة المعارضة.

وتقدم دفاع ضحية نجل الفنان محمد رمضان بإقرار التصالح لهيئة المحكمة في واقعة اتهام نجل الفنان بالتعدي عليه داخل نادي نيو جيزة، بعدما تصالح الطرفان خلال جلسة ودية.

وقررت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، في المعارضة حبس نجل الفنان محمد رمضان، سنة مع الإيقاف.

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