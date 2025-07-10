فرصة أخيرة أمام نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بحبسه سنة مع الإيقاف

أثارت قضية اتهام نجل الفنان محمد رمضان بالتعدي على طفل في نادي نيو جيز، جدل كبير بعدما قضت محكمة جنح مستأنف الطفل بأكتوبر، بحبس نجل الفنان محمد رمضان، سنة مع إيقاف التنفيذ، بما أثار التساؤلات حول وجود فرص لبراءة نجل الفنان.

الموقف القانوني لنجل الفنان محمد رمضان

يقول الدكتور عبد الله محمد الخبير القانوني أن المادة 132 من قانون الطفل نصت على أن الأحكام التي تصدر على الطفل يجوز الاستئناف عليها عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو الإجراءات، فيما نصت المادة في نهايتها أنه يرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية.

وبناء على ذلك، أوضح الخبير القانوني أنه من حق نجل الفنان الاستئناف على الحكم أمام محاكم الاستئناف.

إيداع نجل الفنان محمد رمضان في دار رعاية

وعقدت محكمة الطفل جلسة معارضة نجل الفنان محمد رمضان "علي" على حكم إيداعه دار رعاية اجتماعية بسبب مشاجرته مع زميله داخل نادي نيو جيزة.

وطلب القاضي من الفنان محمد رمضان تقديم بطاقة الرقم القومي لإثبات حضوره، لكن لم يكن يحمل الفنان محمد رمضان بطاقة شخصية فأثبت حضوره برخصة السيارة.

وقدم دفاع الفنان محمد رمضان إقرار التصالح بين الطرفين، ورفع القاضي الجلسة للقرار.

وحضر الفنان محمد رمضان ونجله إلى محكمة الطفل أولى جلسات معارضة نجله على قرار محكمة الطفل بأكتوبر بإيداعه دار رعاية اجتماعية، بتهمة التعدي على طفل داخل نادي شهير.

وحرص الفنان على التقاط السيلفي مع المواطنين أمام المحكمة قبل حضور جلسة المعارضة.

وتقدم دفاع ضحية نجل الفنان محمد رمضان بإقرار التصالح لهيئة المحكمة في واقعة اتهام نجل الفنان بالتعدي عليه داخل نادي نيو جيزة، بعدما تصالح الطرفان خلال جلسة ودية.

وقررت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، في المعارضة حبس نجل الفنان محمد رمضان، سنة مع الإيقاف.

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