أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة.. تنظيم الاتصالات يلزم الشركات بتقديم إنترنت مجاني للعملاء.. الأسعار الجديدة لمنتجات عبور لاند بعد الزيادة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم من خلال لجنة السياسات النقدية تثبيت أسعار الفائدة والإبقاء عليها كما هي دون أي تغيير

كشف البنك المركزي أسباب تراجع التضخم العام والأساسي في يونيو 2025، وهذا بعد الإعلان أمس الأربعاء عن نتائج المعدلات الشهرية للجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي.

أسباب انخفاض التضخم في يونيو

وقال البنك المركزي في بيان له اليوم إن كل من المعدل السنوي لـ التضخم العام والأساسي، انخفض في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار السلع الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.

يبحث العديد من عملاء البنوك عن مصير شهادات الادخار وهل يمكن أن تنخفض خلال الأيام القادمة وذلك بعد إعلان البنك المركزي اليوم تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنه السياسات النقدية اليوم الخميس 10 يوليو

وكشفت العديد من المصادر المصرفية انه لا توجد نية للتغيير في عائد شهادات الادخار الموجودة في البنوك حاليا وأنها كما هي دون أي تغيير ولن تشهد اي انخفاض بعد قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة.

وأوضحت المصادر ان اي تحرك فيما يخص شهادات الادخار لن يكون مواكبا بقرار البنك المركزي في اجتماعه اليوم الذي أقر فيه تثبيت أسعار الفائدة.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافــق 10 يوليو 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.

كشف البنك المركزي المصري عن أسباب الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير في اجتماع اليوم الخميس.

أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة

وقال المركزي، إن من أبرز أسباب التثبيت، تعافي النشاط الاقتصادي لمصر خلال الربع الثاني من عام 2025، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.

وأوضح، أن من بين الأسباب أيضا، تقليص فجوة الناتج المحلي الإجمالي بشكل تدريجي، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، مضيفا أنه من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 10 يوليو 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.





شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لـ بنك مصر، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وبنك مصر للتعاون المشترك في مشروعات التطوير العقاري، بهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لصالح العاملين بالهيئة، ودعم جهود المخطط العام لتنمية مدن القناة.

هذا وقد قام بتوقيع بروتوكول التعاون الدكتور منتصر خليل عبد الفتاح، مدير الإدارة المالية ممثلًا عن الهيئة، فيما وقع ممثلًا عن بنك مصر أحمد صبحي - رئيس قطاع الأسواق المالية والاستثمار بالبنك.

وبمقتضى بروتوكول التعاون، يتولى بنك مصر تسويق وترويج مشروعات التطوير العقاري التابعة للهيئة والتي يتوافق عليها من الطرفين وذلك لإقامة مشروعات سكنية وفق أفضل المواصفات الفنية المعتمدة وتجهيزها بالبنية الأساسية والمرافق الخدمية اللازمة، بما يضمن حسن الاستغلال وتعظيم القيمة السوقية والتسويقية لأصول الهيئة، وبما يتفق مع استراتيجية الهيئة 2030 والتي تستهدف أحد محاورها الرئيسية تعظيم الاستفادة من الأصول.

شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قيام بنك مصر بالتوقيع على أول قرض من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتبط بالاستدامة لمؤسسة مالية، وذلك بقرض تمويلي قدره 100 مليون دولار أمريكي، مقدم بالكامل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبمشاركة بنك أبو ظبي الأول كمستشار بيئي ومستشار الاستدامة للصفقة، ويأتي ذلك في إطار جهود بنك مصر المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة في مصر، واتساقًا مع رؤية الدولة نحو اقتصاد شامل وأخضر، وقد تم التوقيع يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025، وقام بالتوقيع عن بنك مصر هشام عكاشة – الرئيس التنفيذي، وفرانسيس ماليج، المدير العام ورئيس مجموعة مؤسسات التمويل في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور قيادات المؤسستين.

ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جميع شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات فورية لتعويض المستخدمين عن تأثر الخدمة نتيجة الحريق الذى نشب بسنترال رمسيس، سواء مستخدمي الهاتف المحمول أو الإنترنت الثابت.

متابعة تأثير العطل

يأتى ذلك في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمتابعة تأثير العطل الفني الذي طرأ على بعض خدمات الاتصالات نتيجة الحريق الذي نشب في سنترال رمسيس، وحرصه على التخفيف من آثار عدم انتظام خدمات الاتصالات وضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين.

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإقرار تعويض لمستخدمي خدمات الهاتف المحمول بواحد جيجابايت مجانية، وتعويض مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت بعشرة جيجابايت مجانية على الخط الثابت أو خمسة جيجابايت مجانية على الهاتف المحمول في حالة عدم انتظام الخدمة علي الخط الثابت

حصد بنك مصر المركز الأول على مستوى القطاع المصرفي بجمهورية مصر العربية وأفريقيا في ترتيب القروض المشتركة Mandated Lead Arranger خلال النصف الأول من عام 2025 وفقًا للتقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية والمتخصصة في مجال المال والبنوك

ترتيب العمليات التمويلية الكبرى

ويأتي ذلك التتويج نتيجة لإنجازات البنك الملموسة والواضحة في ترتيب العمليات التمويلية الكبرى، حيث استطاع بنك مصر خلال النصف الأول من عام 2025 إتمام وترتيب قروض مشتركة بإجمالي حجم تمويل لتلك العمليات بلغت حوالي 300 مليار جنيه مصري، قام فيها بنك مصر بدور المرتب الرئيسي ومسوق التمويل وذلك في العديد من القطاعات مثل، السياحة، الاستثمار العقاري، المقاولات، الاتصالات، قطاع البترول والبتروكيماويات.

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية أن شركة عبور لاند أعلنت أسعارها الجديدة لعدد من منتجاتها، بداية من شهر يوليو الجاري.



أسعار منتجات عبور لاند بعد الزيادة

وجاءت أسعار منتجات عبور لاند بعد الارتفاع بداية من يوليو الجاري، كالآتي:

-بلغ سعر علبة عبور لاند وزن كيلو نحو 87 جنيهًا للمستهلك و930 جنيهًا للشرنك عدد 12 علبة لمحلات التجزئة

-بلغ سعر علبة فيتا - أصناف وزن 500 جرام نحو 46 جنيهًا للمستهلك و483 جنيهًا للشرنك عدد 12 علبة لمحلات التجزئة

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